Oficinas de Bienestar no operarán en fin de semana de elecciones

Como parte del Blindaje Electoral, las oficinas de la Secretaría del Bienestar se cerrarán el próximo 4 de junio durante la noche, para volver a iniciar actividades el martes 8 de junio, informó el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



“Vamos a tomar medidas, justamente por eso cerrar el 4 en la noche, tenemos la instrucción, de cerrar oficinas con sello y los vehículos, estrictamente darle transparencia a la acción pública y no regresar a como era antes”, detalló.



Afirmó que así se evitará el mal uso de los recursos y programas durante la contienda electoral del 6 de junio.



“Nosotros tenemos un programa de blindaje que ha permanecido actuante, no atendemos programas sociales, hoy actuamos como correcaminos, somos de la brigada que por decreto se hizo, ya el país se ha transformado, no es como antes que se usaba todo para favorecer al régimen.



“Estamos satisfechos porque el blindaje ha funcionado, yo duermo muy tranquilo (…) y los compañeros con todas las tareas de vacunación como van a poder andar en otras cosas, que la gente esté tranquila, todo ha cambiado”, dijo.



Finalmente, instó a la población a ejercer su derecho a votar, aunque recalcó que esto es voluntario, y en este sentido dijo que el Gobierno está al margen de la jornada electoral.



“La gente tiene que acudir porque es un derecho y una obligación ciudadana, es voluntario, pero nosotros hacemos como gobierno lo necesario y estamos al margen de ello”, concluyó.