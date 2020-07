Oficinas de Servicios de Salud de Veracruz no atienden medidas sanitarias por COVID-19

Al Calor Político:



Quisiera hacer de conocimiento público que, al interior de la dependencia de servicios de salud de Veracruz, los jefes de departamentos de la dirección administrativa no atienden las medidas sanitarias para evitar propagar los contagios de COVID-19, a pesar de estar en conocimiento la situación crítica por muchos contagios al interior de esa dependencia.



Hace algunos días el Director de Salud Pública mediante circular dio a conocer algunas acciones de precaución, restricciones y medidas sanitarias a fin de que funcionarios, personal y visitantes que requieran acudir a la institución, sufran el menor riesgo posible ante la ola de contagios que se han presentado en toda la Secretaría, sin embargo, es irónico ver que existen departamentos que laboran diariamente hasta con 30 personas en una sola oficina, no existe la sana distancia ni les proporcionan protección o filtros sanitarios.



Además, el personal no tiene derecho a guardias alegando la carga de trabajo, salen hasta muy noche, mucho menos gozan del periodo vacacional que otras áreas y jefes sí, ya que es conocido que muchos superiores despachan desde otras oficinas para protegerse ellos, olvidándose de los subordinados.



Ojalá se realice una supervisión por parte de las autoridades federales porque a las estatales los tiene sin cuidado.



Anexo documento que nos hizo llegar la Dirección de Salud Pública.