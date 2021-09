Ofrece la OSX “Noche Mexicana” con obras de Moncayo, Chávez, Lara y Rosas

Como ya es tradición, que se ha consolidado año tras año, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) celebra con su público de una increíble y mexicana noche de concierto con el fin de conmemorar nuestra Independencia con un repertorio de música compuesta por mexicanos.



Con un concierto grabado en el año 2016, la OSX transmitirá este miércoles 15 de septiembre en su canal de YouTube y Facebook oficial (@OSXUV) en punto de las 20:30 horas, este Concierto Mexicano, que cuenta con la dirección del maestro Lanfranco Marcelletti Jr., quien fuera titular de la OSX de 2012 a 2019 y brindara un aire fresco y juvenil tanto a la orquesta como a la música sinfónica, además de que también acercó a la orquesta y músicos a la ciudadanía xalapeña.



Concierto mexicano



La Orquesta Sinfónica de Xalapa envió esta información sobre el concierto que se trasmitirá este miércoles por la noche.



Carlos Chávez afirmó sobre la Obertura Republicana que la idea fue tan sólo instrumentar decorosamente algunas piezas populares de cierto carácter, para llevarlas al salón de concierto. Por lo demás, las marchas mexicanas de esa época no podían ser cosa muy distinta de las francesas y austriacas; lo mismo puede decirse en general de los valses, aunque el interpretado aquí tiene carácter bastante mexicano. La obra, en su forma particular, es un proceso de la marcha gallarda al vals sentimental de nuestra vida republicana, que se resuelve en el canto porfiado, obstinado y belicoso de nuestra última revolución. La Obertura Republicana (Chapultepec) fue estrenada el 18 de octubre de 1935, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.



En 1949, la Orquesta Sinfónica de México convocó a un concurso de composición para conmemorar el centenario de la muerte de Frédéric Chopin y la obra triunfadora de ese concurso fue “Tierra de Temporal”. Malacostumbrados como estamos por la omnipresente sonoridad del “Huapango” (1941) del propio Moncayo, quizá se pueda imaginar que “Tierra de Temporal” es una obra igualmente extrovertida y brillante. Sin embargo, no lo es. En esta partitura, Moncayo transita por caminos musicales que avalan lo dicho por el musicólogo sueco Dan Malmström en el sentido de que la obra es mucho más nacionalista en su título que en su música. ¿Qué hay, entonces, en esta pieza sinfónica de Moncayo?



“Sorprendentemente, hay un lenguaje que, sin dejar de ser identificable como mexicano, tiene claros contornos impresionistas que le dan una delicadeza muy peculiar y atractiva. Esto no deja de ser interesante, sobre todo a la luz del hecho de que Moncayo, a diferencia de algunos de sus colegas, no tuvo oportunidad de 'afrancesarse' a través de los estudios musicales en Europa. Así pues, 'Tierra de Temporal' se mueve en un ámbito sonoro que, sin dejar de ser mexicano, apunta hacia horizontes más universales”.



En 1887, el compositor guanajuatense Juventino Rosas (1868-1894) escribió el vals con el que pasó a la historia de la música de concierto mexicana: “Sobre las olas”. Originalmente la pieza se llamaba “A la orilla del arroyo” o “Junto al Manantial” porque, según cuentan algunas de las diversas anécdotas que existen al respecto, el músico se había inspirado en la figura de su enamorada (Mariana Carvajal) que estaba lavando ropa en un arroyo. Otra versión, menos romántica pero más poética, afirma que en realidad lo que inspiró al compositor fue el suave vaivén del agua del río Magdalena. Rosas vivió un tiempo en la actual alcaldía Magdalena Contreras. Cualquiera que haya sido su origen, lo cierto es que “Sobre las olas” conoció un éxito sin precedentes.



Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, conocido como Agustín Lara, fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros. Se le reconoce como uno de los más populares de su época y género. También conocido con los apelativos de “El Músico Poeta” y “El Flaco de Oro”, su obra fue ampliamente apreciada no sólo en México sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España. Luego de su muerte, se le ha reconocido también en Estados Unidos, Italia y Japón. De sus composiciones se escuchará un popurrí de danzones con arreglos de Chucho Ferrer, quien se considera un ícono de la historia de la música popular en México, ya que realizó más de 8 mil arreglos musicales para artistas de diversos géneros que van desde el bolero, el rock, el ranchero, la balada y la música clásica entre otros.



“Sones de Mariachi” es una pieza para gran orquesta del compositor mexicano Blas Galindo publicada en 1941. Esta pieza es una reescritura de su obra anterior “Sones Mariachi para pequeña orquesta”, de 1940, elaborada con motivo de la exposición 20 Siglos de Arte Mexicano que se efectuó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, para el programa de música mexicana que dirigió el conductor y compositor Carlos Chávez. La obra, cuyo título evoca las jugosas melodías que tocan los conjuntos instrumentales folklóricos llamados mariachi, está basada en tres piezas: “Son de la Negra”, “El Zopilote” y “Los Cuatro Reales”.



Y, para finalizar, el compositor y pianista Eugenio Toussaint dejó un importante legado, constituido por piezas de jazz y música de concierto. En el año 1999 compone el “Popurrí Pérez Prado Op. 38”, una breve obra para orquesta sinfónica. Es una adaptación de los mambos del famoso compositor de origen cubano Daniel Pérez Prado, nacionalizado mexicano. El mambo tiene sus orígenes en el danzón cubano y luego siguió su evolución dando lugar al chachachá y finalmente a la música salsa. Su ritmo sincopado aparece como una influencia de la música de jazz.



La OSX recuerda a su público que los espera ver pronto en la sala de conciertos de Tlaqná, Centro Cultural, por lo que es importante que se mantengan con protección para que pronto podamos salir de nuevo.