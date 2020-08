Ofrecen ayuda para familias xalapeñas en crisis durante pandemia

Para las personas que están sufriendo los estragos de la pandemia o atraviesan por un momento difícil, la agrupación “Xalapa Unida por Amor” apoya con víveres a familias que lo necesitan en la capital del Estado.



Isela Ponce, administradora del grupo, relató que esta iniciativa surgió luego de que un matrimonio le solicitara trabajo a cambio de comida.



“El señor pasa y me platica su historia, que lo corrieron, tenían una semana sin tener un sueldo o una entrada fija, traían una bebé de aproximadamente dos años, sin haber comido o cenado, nada ni desayunado ese día y no, no pude quedarme con los brazos cruzados, sabiendo que hay tanta necesidad, pude ser yo, pudiste ser tú”, expresó.



Ante la grave situación por la contingencia sanitaria, la entrevistada lamentó que la autoridad no apoye a este tipo de iniciativas pues aseguró que la labor que efectúa es con el respaldo de ciudadanos para los propios xalapeños.



“Hasta este momento, nadie, nadie se ha preocupado, aun teniendo Casa Veracruz ahí atrás, no se han acercado a apoyarnos o nada de ayuda, absolutamente nada”.



Comentó que son las madres solteras y los adultos mayores los que más requieren del apoyo.



Es así que desde hace 4 meses que se instaló esta mesita, a la fecha son cerca de 600 personas las que se han apoyado a través de la iniciativa y del grupo “Xalapa Unida por Amor”.



En la calle Adalberto Tejeda número 11, entrando a un lado de la Iglesia de la Piedad, se encuentra la “mesita de confianza”, abierta en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde.



En este espacio se encuentran algunos víveres y en ocasiones contenedores con arroz, frijol, sopa, spaghetti o algún guisado para quienes no tienen alimentos.