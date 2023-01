Ofrecen hasta 8 mensualidades para pagar reemplacamiento

El canje de placas en Veracruz no tiene condonación, sin embargo, se podrá hacer en parcialidades y el adeudo se podrá cubrir en periodos que van de los 4, 6 y 8 mensualidades.El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, mencionó que en la Gaceta Oficial del Estado se publicó este decreto del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el cual contempla algunos beneficios.Y es que si bien no hay condonación del adeudo, el nuevo esquema contempla el esquema de parcialidades y se condona el pago de otros trámites como el cambio de propietario, así como altas y bajas.“Lo que está en la Gaceta, el pago en parcialidades del cambio de placas, el canje de placas, con varias ventajas. Este decreto entra en vigor el día de hoy, con algunos beneficios fiscales. Ya no se están condonando (pero) se da la oportunidad de pago en parcialidades, se está condonando el cambio de propietario, las altas, bajas”, dijo.Por su parte el director de Recaudación de la SEFIPLAN, Diego Meléndez, expuso que este programa está dirigido a personas físicas y morales que tengan que hacer canje de placas, el cual tiene un costo de 12.66 UMAS.El funcionario estatal expuso que este programa concluye el 31 de agosto por el tema de las parcialidades y para acceder se deberá dejar en garantía la factura del vehículo o un de un deudor solidario, así como tener la verificación vehicular, llevar la solicitud por escrito, una identificación y comprobante de domicilio.Diego Meléndez dejó en claro que, de acuerdo con el monto del adeudo, se determina la cantidad de parcialidades que van de los 4, 6, 8 y hasta 10 meses y donde desde la primera parcialidad contarán con la placa; para tal fin están habilitadas 35 Oficinas de Hacienda en la entidad.Finalmente, adelantó que están en pláticas con algunos bancos para que el pago se pueda hacer a través de tarjeta de débito, así como para facilitar el proceso, hacer el cargo en el sistema de domiciliación.“Otra opción de pago, estamos en diálogo con la banca comercial, para que puedan hacer el pago vía tarjeta de débito”, dijo.