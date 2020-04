Buena tarde:



Solicito su apoyo para que me ayuden a publicar lo siguiente, pues su periódico tiene un gran alcance.



El día de hoy, alrededor de las 3:00 de la tarde, perdí mi cartera color café. Me dirigía de la avenida Lázaro Cárdenas hacia la calle Aguascalientes.



Me urge encontrarla, ya que llevaba mis tarjetas a nombre de Marco Antonio Robles.



Ofrezco recompensa para quien la devuelva. Mi número de contacto es 228 283 5946