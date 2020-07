Ofrecen seguro de vida por 50 mil pesos a personal que enfrenta al COVID-19

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ofrece de manera gratuita un seguro de vida al personal de salud del sector público que día a día trabaja para atender a enfermos de coronavirus, el cual permite a sus familiares en primer grado recibir un apoyo económico de 50 mil pesos, en caso de fallecimiento por COVID-19.Las personas beneficiarias de este programa Cobertura Solidaria de Apoyo al Sector de Salud #SegurosPorMéxico serán los cónyuges, hijos o padres de médicos, residentes, personal de enfermería, pasantes de enfermería, auxiliares de enfermería, personal profesional y técnico, camilleros, intendentes y afanadores designados a apoyar el tratamiento del coronavirus.Para participar, no es necesario que los trabajadores se hayan incrito previamente en este programa, los familiares del fallecido son los que solicitan directamente a la ayuda. Esta cobertura aplica para trabajadores del sector público que hayan fallecido por COVID-19 a partir de 1 de abril y tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de este año.Los posibles beneficiarios deberán de llamar al teléfono 55 52 27 90 31 de lunes a viernes, de las 8:00 a las 20:00 horas, o mandar un correo electrónico a [email protected] para hacer la solicitud. Ahí les proporcionarán el listado de documentos necesarios para acceder a esta cobertura y les darán una clave para que los envíen a través de DHL.A partir de ahí, es necesario entregar los documentos en una oficina de servicio de mensajería con la clave proporcionada. AMIS recibe la documentación completa y verifica que cumpla con los requisitos solicitados. De ser así, los familiares recibirán una transferencia electrónica a más tardar en 72 horas.Para cobrar la cobertura, es necesario que los familiares presenten los siguientes documentos: Formato original de solicitud de pago debidamente requisitado y firmado; identificación oficial del beneficiario (INE o pasaporte); copia del acta que compruebe el parentesco del beneficiario con el fallecido (matrimonio o nacimiento, según aplique); copia del estado de cuenta bancario del beneficiario donde se pueda visualizar cuenta CLABE (con vigencia no mayor a tres meses), y copia simple del acta de defunción o certificado de defunción del trabajador en la que se indique que el fallecimiento se produjo a consecuencia de COVID-19.En caso de que no se indique esta causa en el acta de defución, se requerirá adicionalmente una copia de alguno de los siguientes documentos que especifique que padecía coronavirus: Prueba realizada por la institución en la que trabajaba o laboratorio autorizado; expediente clínico; original de la constancia emitida por la entidad donde se establezca que apoyó directa o indirectamente en la atención de enfermos de coronavirus, o constancia de servicio emitida por la entidad en la que laboraba el fallecido (con vigencia menor a 60 días), a fin de comprobar su pertenencia al Sistema de Salud Pública.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/