Ofrecerá la decimista Evelin Acosta taller de Décima del 17 al 19 de marzo, en Córdoba

La decimista Evelin Acosta López, originaria de Loma Bonita, Oaxaca, impartirá el taller de Décima del 17 al 19 de marzo para principiantes e intermedios, quienes podrán aprender a escribir estrofas de diez versos y ocho sílabas en el Centro Cultural Casa Baltazar ubicado en la avenida 4.En entrevista, la artista señaló que desde muy temprana a edad tuvo una peculiar fascinación por la poesía que más tarde le abrió un panorama enorme y lo conjugó con los versos.“El arte de improvisar décimas es el repentismo, es una estructura muy elaborada y a eso me dedico actualmente, no solamente son los shows de improvisación sino la escritura”, señaló.Derivado de ello en el año 2020 publicó una compilación de su trabajo a través de sus 10 años en un “Decimario” que fue editado de manera independiente, aunque a la fecha no existen ejemplares disponibles, éste mes habrá una reedición ya a cargo de una editorial de la ciudad de Oaxaca.Como decimista de la agrupación de son jarocho “Caña dulce y Caña Brava”, ha logrado pisar diversos escenarios como el Centro Nacional de las Artes, el Museo Nacional de Culturas Populares, la Cumbre Tajín, el Festival Internacional Cervantino, así como el zócalo de la Ciudad de México en dos ocasiones, entre otros.En noviembre del año pasado viajó a los Emiratos Árabes en la Expo Dubai 2020 para representar la versada de México y el son Jarocho, “el género es bien recibido por la comunidad de habla hispana porque siempre hay algún ritmo que los identifica, sobre todo en el caso de Dubai que es una cultura totalmente diferente, pero había latinos que de inmediato conectaron con los sonidos y la indumentaria”, agregó.El sábado 19 de marzo a las 20:00 horas, la maestra Evelin Acosta, encabezará una velada en el Centro Cultural Casa Baltazar, en la que el protagonismo será para la décima y la palabra; acompañada de la agrupación cordobesa “Son de Aguardiente”.A la par la artista aseveró que, “es importante que las madres y padres de familia involucren a sus hijos el estar cerca de su cultura y de su comunidad, porque sin duda esto fortalece la identidad de un municipio, de un estado y de un país, ese fortalecimiento nos hace unirnos como pueblo y ser más fuertes ante todas las adversidades e injusticias que se viven día a día”, dijo finalmente.