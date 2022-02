Ofrecerá Xalli Big Band concierto por Día del Amor y la Amistad, en Casa del Lago UV

Todo un programa romántico, con melodías que tienen que ver con el amor, forma parte del concierto que interpretará la Xalli Big Band en el Foro Miguel Vélez Arceo de la Casa del Lago, para este sábado 12 de febrero, anticipándose al Día del Amor y la Amistad.Tuvimos la oportunidad de entrevistar al saxofonista, flautista, clarinetista chileno Raúl Gutiérrez Villanueva, titular del grupo artístico, quien nos detalló que para esta presentación ofrecerán un auténtico compendio de melodías muy conocidas por el público. Románticas, relacionadas con el bolero mexicano.Destacó algunas como lo es “La Puerta, con arreglo de mi maestro Horacio González Cabrera, son arreglos de producciones discográficas realizadas cuando viví en Cuba.” Subrayando el “Sonido afrocubano” que ofrece la Xalli Big Band.Otra de las melodías que presentarán es “Para que no me olvides”, es un poema del chileno Óscar Castro, con arreglo de Raúl Gutiérrez Villanueva “No me gusta quedarme mucho tiempo sentado, este si me lo aventé yo, al tratarse de un compositor chileno se me hizo ilusión el hacer los arreglos.”“Nuestro repertorio, en el tema de boleros, tiene mucho que ver con la fusión de México y Cuba. Otra melodía que presentaremos este sábado es la conocida “Cóncavo y Convexo”, del brasileño Roberto Carlos, presentada como bolerocha, que es una mezcla de bolero y chachachá.”“Otro tema a presentar es un tema de Pablo Milanés “El breve espacio”, tocado como son cubano. Básicamente el programa de este concierto es una manera de abordar el amor a nuestra manera, con la gran orquesta, que emula ese glamur existente en los “cincuentas”, aunque varias piezas que presentamos son posteriores. En nuestros arreglos musicales damos ese aroma que recuerda mucho el show musical del teatro Blanquita, de la Ciudad de México.”Para finalizar, hizo extensiva la invitación a todo el público xalapeño para que acompañe a la Orquesta en la Casa del Lago UV, a partir de las 19:00 horas. Entrada libre, con todas las precauciones sanitarias de la sana distancia y el uso de cubrebocas.