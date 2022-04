Oh, Bendito Jesús, que tu poderosa calma reine en mí

El mensaje cristiano siempre está expuesto a ser cuestionado y combatido. El demonio intenta de muchas maneras silenciar el misterio pascual de Jesucristo y atemorizar a sus seguidores.Se corren muchos riesgos de fallarle al Señor en el viernes santo de la vida, por el sufrimiento, las amenazas, la soledad y la frustración que nos presionan a claudicar de la vida cristiana. Pero cuando aparece la luz y la gloria de Cristo resucitado se siguen urdiendo otros obstáculos para intentar contener un mensaje que de suyo es incontenible, para intentar parar un mensaje imparable.Los discípulos habían experimentado un serio desgaste ante la muerte de Jesús. Se sentían abatidos por haber dejado solo al Maestro y enfrentaban también represalias y amenazas de los judíos. Pero en la mañana de la resurrección, cuando se esperaría que se resolviera todo, siguen apareciendo otros obstáculos.Si los discípulos no habían estado a la altura en los acontecimientos de la pasión y muerte del Señor, tampoco lo estuvieron en la mañana de la resurrección, al experimentar resistencias para creer a las mujeres e incluso, más tarde, algunos no aceptaron el testimonio de la comunidad, como sucedió con los discípulos de Emaús y con el apóstol Tomás, a quienes el Señor les dio una lección cuya gloria e intensidad llega hasta nuestros días.Además de estas resistencias y factores internos, se presentaron factores externos, pues las amenazas persistían contra los discípulos que se encontraban escondidos por miedo a los judíos. Y, por otra parte, los soldados custodios del sepulcro, que dieron parte a los sumos sacerdotes de las cosas que habían sucedido, fueron sobornados con dinero para que difundieran la noticia que el cuerpo de Jesús había sido robado.El dinero apareció antes de su muerte, con la traición de Judas. Y el dinero vuelve a aparecer cuando Cristo resucita de entre los muertos, para difundir una mentira que fue opacada por la resurrección del Señor y el testimonio de la comunidad cristiana.Resulta, por cierto, un tanto paradójico que los sumos sacerdotes hayan creído en la resurrección y los discípulos, al principio, se hayan resistido a creer. Ni la evidencia logra que algunas personas acepten la presencia del Señor.Hay personas que se cierran por completo a la luz y no es que solo sean indiferentes, sino que atacan la presencia de Dios difundiendo la mentira y la oscuridad en sus ambientes. Intentan, de manera temeraria, construir un mundo al margen de la bondad y los designios de Dios, como sigue sucediendo con la imposición ideológica de nuestros tiempos.La grandeza y la belleza del testimonio de Jesús, tanto el viernes santo que murió por nosotros, como el domingo de pascua que resucitó glorioso de entre los muertos, sigue encontrando corazones endurecidos y encadenados por el odio, la corrupción, la amargura y la violencia.Por eso, sorprende tanto que en las apariciones del resucitado sus primeras palabras sean: “No tengan miedo”, “Paz a ustedes”. Amamos a Jesús y creemos en su resurrección, pero nos sentimos indefensos e impotentes cuando se desprecia la misma evidencia y se quiere silenciar el mensaje de la pascua.Por eso, Jesús desea la paz y sus palabras alejan los miedos que van llegando a la vida. Ante la tristeza y la frustración cuando los demás no aceptan la grandeza, la belleza y la humildad de nuestro Dios, nos sostienen sus palabras: “No tengan miedo”.Con estas palabras comienza Cristo resucitado a dar sentido a toda la historia de la salvación. Basados en este mensaje pascual podemos expresar de manera muy personal esta convicción, al enfrentar las resistencias para creer y los ataques directos a la fe cristiana:No quiero que nadie me robe la alegría y la paz de Cristo.No estoy dispuesto a que ninguna circunstancia me lleve a no enterarme bien de lo que pasa, del paso de Dios en mi vida.Me niego a que me cambien la buena noticia que es proclamada por esas santas mujeres, por Pedro –valiente otra vez-, por la Iglesia en toda su historia y hasta hoy.Renuncio a las falsas imágenes de Dios que me impiden acercarme a su misericordia.Rechazo a los que me roban a Dios para poner en su lugar las cosas del mundo.No dejemos de pedir el don de la paz con las palabras de San Juan de la Cruz:Oh, Bendito Jesús, haz que mi alma se aquiete en ti.Permite que tu poderosa calma reine en mí.Gobiérname, oh, Rey de la Calma, Rey de la Paz.