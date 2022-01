Oídos sordos a falsos gestores de CITIBANAMEX, recomienda Barzón

Ignorar los mensajes de supuestos “gestores”, recomendó la representante legal de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez, a los usuarios de los servicios de CITIBANAMEX, tras el anuncio del cierre de la banca de consumo en México.La defensora además invitó a los titulares de créditos, débitos, seguros, inversiones y ahorro para el retiro a dar seguimiento de los anuncios “oficiales” por parte de la empresa.“La recomendación que pudiéramos hacer desde El Barzón es que las personas puedan estar muy atentas a los comunicados que se envíen de ahora en adelante a quienes tengan cuentas con el banco, ya sea como deudores o ahorradores. Va a haber cambios y es mentira que no vaya a haber afectaciones. Va a haber un nuevo dueño y reglas nuevas”.En primer lugar, exhortó a quienes tienen deudas con el banco a que no dejen de pagar sus obligaciones y que sigan con los pagos mensuales de las tarjetas de crédito.A los titulares de ahorros para el retiro, igual les exhortó a ignorar las invitaciones para cambiar de Afore, en vista de la desinformación por el momento.“No hay que hacer caso de la información que le puedan estar haciendo llegar aparentes gestores o ejecutivos de los bancos, tenemos un alza en los fraudes bancarios y sobre todo los que se dan por llamadas telefónicas”.Recordó que en todo caso, CITIGROUP dio a conocer del cierre de operaciones de la “banca minorista”, aunque no existe un anuncio claro por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.“No hay una recomendación específica del qué va a pasar con los clientes de este banco ante la inminente venta”.