Olores fétidos emite empresa de procesamiento de residuos industriales, en Ixtaczoquitlán

Vecinos de la Unidad San Juan, en la colonia Unión y Progreso de Ixtaczoquitlán, hicieron un llamado a las autoridades municipales y sanitarias para supervisar el procesamiento de residuos industriales de la empresa Ecolomovil, pues de tres semanas a la fecha emana fuertes olores que se impregnan en ropa y pertenencias, causando irritación y malestar general.



Explican los ciudadanos que es la primera ocasión que esto sucede, lo cual da la impresión de que están realizando un mal manejo de los residuos y debe ser supervisado por autoridades competentes para descartar un problema de salud pública o riesgo innecesario, en una zona donde se asientan decenas de familias.



A través de una denuncia ciudadana, Julio Esteban Gómez, residente de la citada colonia, solicitó la intervención del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS y de la Procuraduría del Medio Ambiente para verificar que no exista un riesgo de salud pública.



Ángela Medina, de la colonia Unión y Progreso de la unidad San Juan, dijo que los olores son más intensos con el calor de julio y penetran en los hogares a pesar de que están cerrados, señalando que la citada empresa procesa residuos industriales y de tres semanas a la fecha el olor similar al de un drenaje se ha hecho insoportable.



Magdalena Hernández, quien también es vecina de la colonia Unión y Progreso en la avenida San Juan, dijo que: “en repetidas ocasiones hemos pedido el apoyo de las autoridades, es cerca de Sabritas donde se desprenden olores fuertes y la ropa se impregna del mal olor. Los vecinos estamos reportando y no se ha hecho caso, espero que por este medio llegue a la persona o autoridad que nos pueda apoyar”.



Los vecinos aseguraron que de no obtener respuestas favorables, bloquearán calles en protesta contra la empresa, pues atenta contra la salud de las familias ahí establecidas. Consideran que no existe información suficiente para conocer si las emanaciones de la empresa son tóxicas y por ello las autoridades les deben informar.



Cabe mencionar que la empresa cuenta con cinco sedes, cuatro en la Ciudad de México, más la Base Orizaba ubicada en la avenida San Juan número 41, de la congregación Escamela, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán y trabaja el manejo y disposición de residuos industriales.