Ómicron ya sería la única variante de COVID en Veracruz

Datos del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica (CoViGen-Mex) exponen que el total de los contagios por Coronavirus sometidos a análisis en Veracruz corresponden a la variante Ómicron.Los últimos dos reportes en los que fueron analizados los linajes detrás de las variantes que prevalecen, se encontró que ya no hay contagios por Delta o alguna otra variante.En el reporte del 2 de febrero se indica que, de las 19 muestras sometidas a análisis, el 57.9 pertenecían al linaje BA.1. En tanto que el 42.1 de las muestras estaban vinculadas al linaje BA. 1.1; ambas de Ómicron.Mientras que, en el último reporte del 9 de febrero, se analizaron un total de 9 muestras, de las cuales el 22.9 por ciento corresponden al linaje BA.1; en tanto que el restante 77.8 por ciento hacen parte del BA.1.1.El estudio ya no da seguimiento como tal a las variantes de Preocupación (VOC) del virus, pues está confirmado que la variante Ómicron impacta en menor medida como una variante fatal.El Consorcio Mexicano rememora que en México se han documentado múltiples linajes de SARS-CoV-2 a lo largo de esta pandemia y han circulado variantes VOC y VOI en toda la República Mexicana.Recordó que, haciendo un recuento de todas las secuencias mexicanas sometidas a análisis, la variante Alfa tuvo un aumento paulatino, pasando de menos de 1 por ciento de prevalencia en marzo pasado a 8.8 por ciento en abril y 19 por ciento en mayo."Sin embargo, en junio empezó a disminuir al 14.3%, en julio al 2.2%, siendo en agosto menos del 0.2%, siendo en septiembre cuando desapareció este linaje en el país", indica el último estudio.Esto se debió principalmente, agrega, al crecimiento en un principio de la variante Gamma (P.1) y posteriormente de Delta."Por otra parte, la variante Gamma se había detectado en menos de 4.3% de las muestras de abril, llegando al 18.3% en mayo. En junio, presentó su pico de prevalencia en el país, alcanzando el 31%. No obstante, en julio disminuyó a menos del 7.79%, en agosto al 1.64% y en septiembre fue menor al 0.23%, siendo totalmente desplazada, al igual que Alfa, por Delta", recuerda.El estudio hace énfasis que Delta y sus sublinajes (AY.1 al AY.133) tuvieron un crecimiento más rápido, empezándose a identificar en mayo en 10 estados, con una prevalencia de 2.7 por ciento; en junio del 26.2 por ciento e identificándose en toda la república; llegando en julio y agosto al 76.15 por ciento y 90.36 por ciento respectivamente."En septiembre representó el 99.32% y en octubre y noviembre el 99.7%. Los sublinajes AY.3, AY.20, AY.26, AY.100 y AY.113 fueron los más prevalentes en el país", indica.