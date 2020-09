Omisión de justicia para comunidad LGBT es gravísima en Veracruz: PRD

La secretaria de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, De las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Myriam Lagunes Marín, señaló que si trabajar para erradicar la violencia de género en la entidad es difícil, acabar con los crímenes de odio es aún mayor el trabajo.



"Si de por si el problema de omisión de justicia para las mujeres es grave, en lo que respecta a personas que pertenecen a estos grupos de la diversidad sexual, es peor, es gravísimo. Hay una cantidad de crímenes de odio impresionante".



Comentó que en carpetas de investigación en crímenes de odio, la sentencia a los posibles culpables es nula.



"Opino que la Fiscalía le eche las ganas suficientes y que deje de revictimizar a estas personas porque lo vemos muy seguido. Sabemos de los casos de mujeres transexuales que han sido asesinadas y ponen un nombre que no les corresponde a su identidad sexual".



Lagunes Marín apuntó que muchas veces estos casos de odio hacia la comunidad LGBTTTI se ve con morbo y se hace un festín mediático.



"Las personas transexuales no son sólo pobres, tienen un nivel de miseria, no solamente se les cierran las puertas en la política, sino también en opciones laborales formales. Lo que estamos haciendo es trabajar con colectivos e invitarlos a involucrarse".



Aseveró que hace falta voluntad y educación por parte de los ciudadanos y de las autoridades para una empatía y seguridad en derechos humanos de los integrantes de la comunidad LGBTTTI.