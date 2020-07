OMS alerta: la pandemia puede "ir a peor" por errores de los gobiernos

La pandemia puede "ir a peor" si los gobiernos de países afectados no se toman en serio la lucha contra el Coronavirus, destacó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que "demasiados países están yendo en la dirección errada".



Tedros hizo esta advertencia tras anunciar que en las últimas 24 horas se había vuelto a batir el récord de casos diarios, con más de 230 mil, la mitad de ellos en sólo dos países (unos 60 mil en Estados Unidos y 40 mil en Brasil).



"Aunque el número de muertes diarias sigue siendo relativamente estable, hay mucho por lo que preocuparse", añadió el máximo responsable de la OMS.



Casos diarios de COVID baten un nuevo récord



Los casos de COVID-19 en las últimas 24 horas volvieron a marcar una cifra récord y superaron los 230 mil, mientras que el total global supera los 12.7 millones, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los fallecidos en la pandemia ascienden a 566 mil 355, si bien la cifra de muertes diarias no ha ido en aumento en los últimos dos meses y se mantiene estable en torno a los 5 mil decesos registrados por jornada.



América se mantiene como el continente más golpeado por la pandemia, con 6.66 millones de casos, mientras Europa se acerca a los 3 millones y Oriente Medio supera los 1.2 millones de contagios.



Estados Unidos, donde la curva de nuevos casos sigue en ascenso, es el país más afectado con 3.22 millones de infecciones, seguido de Brasil con 1.8 millones, si bien su gráfica es algo más estable.



India, Rusia, Perú, Chile y México, en este orden, también se sitúan en lo más alto de la lista por el número total de casos, en la que España, que ocupó las primeras posiciones en marzo y abril, ha descendido al undécimo puesto.



Los pacientes recuperados en todo el mundo ascienden a 7.6 millones, mientras que un 1 por ciento de los casos activos, unos 58 mil, están en estado grave o crítico.



Reino Unido registra 44 mil 830 muertes por COVID-19



El número de muertes por COVID-19 confirmadas por una prueba diagnóstica en el Reino Unido asciende este lunes a 44.830, tras sumar 11 en 24 horas, indicó el Ministerio de Sanidad del Gobierno británico.



El Ministerio señaló que hasta la fecha se han registrado 290.133 contagios, de los cuales 530 se produjeron entre el domingo y hoy.



Aunque el Gobierno facilita a diario la cifra de muertes confirmadas por un test, otras estadísticas indican que el número real de fallecimientos por el Coronavirus es mucho mayor en el Reino Unido, primera nación de Europa y tercera del mundo más castigada por la pandemia.



Las cifras de hoy se conocen cuando el país afronta la última fase del desconfinamiento, con la reapertura de salones de estética y balnearios, después de que el fin de semana se retomaran los deportes en grupo al aire libre y el viernes se eliminara la cuarentena obligatoria para los viajeros que llegan al Reino Unido.



Desde el 10 de julio, sólo deben aislarse obligatoriamente catorce días las personas llegadas de países considerados de más riesgo por la COVID-19 con base a una lista elaborada por el Ejecutivo que, de momento, exime a España y a la mayoría de territorios europeos.



México ocupa cuarta plaza mundial en decesos por COVID



Con 35.006 muertes por COVID-19, México sobrepasó a Italia en número de decesos (34.954) subiendo al cuarto lugar mundial, un tema que ha causado un encendido debate en torno a la comparación de cifras.



Además de los poco más de 35 mil fallecidos -279 nuevos en las últimas 24 horas- México rozó en las últimas horas los 300 mil contagios -con los 4.482 casos reportados el domingo- desde que comenzó la pandemia en este país, el 28 de febrero y con ello se ubicó en el séptimo lugar del mundo en casos confirmados.



Con esas cifras y de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, México está detrás de Estados Unidos (135.205 muertos), Brasil (72.100) y Reino Unido (44.904), confirmando que América es el foco rojo de la pandemia.



Pero aunque los números resultan alarmantes, el Gobierno mexicano y algunos especialistas han señalado que las comparaciones entre países no pueden ser solamente numéricas y se tienen que tomar en cuenta otros factores.



López Obrador admite rebrotes de la pandemia en algunos Estados de México



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este lunes que ya "se han presentado" rebrotes de COVID-19 en algunos Estados del país, una posibilidad que había descartado justo hace un mes, al inicio de la reapertura de actividades.



"Hay que cuidar nada más que no haya rebrotes, porque ya se nos ha presentado eso en algunos Estados donde ya iba en descenso la pandemia. Hubo demasiado relajamiento y volvió a levantarse el contagio", admitió el mandatario en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.



El Presidente descartó esa posibilidad hace justo un mes, el 12 de junio, cuando en los primeros días de la reapertura llamó a recuperar poco a poco la libertad "a plenitud".



"No pensamos que vaya a haber rebrotes. Desde luego tenemos que cuidar que esto no suceda y abrir poco a poco, con medidas sanitarias, con protocolos de salud y si vemos que hay un rebrote en algún sitio, volver al confinamiento voluntario", consideró entonces.



Sin embargo, este lunes insistió en que "hay que tener cuidado con los rebrotes y estar pendientes", después de recordar que la gestión del desconfinamiento corresponde a cada Estado.