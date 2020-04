OMS investiga si pacientes de coronavirus dan positivo de nuevo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este sábado que investiga los casos de personas que han dado positivo al coronavirus después de haber sido dados de alta, mencionan medios internacionales. El mensaje se da después de que Corea del Sur avisara que 91 personas habían dado positivo, de nuevo.



"Estamos conscientes de estos reportes de personas que dieron negativo al COVID-19 usando PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) y después de algunos días dan positivo, de nuevo", menciona The Hill.



"Estamos estrechamente vinculados con nuestros expertos clínicos y trabajando arduamente para obtener más información sobre esos casos individuales. Es importante asegurarse de que cuando se recolectan muestras para analizar a pacientes sospechosos, los procedimientos se siguen correctamente", comenta el medio.



De acuerdo con The New York Post, Jeong Eun-kyeong, jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea, dijo que el virus pudo haber sido "reactivado".



Un levantamiento demasiado rápido de las restricciones de confinamiento impuestas contra la pandemia de COVID-19 podría conducir a un "rebrote mortal" del nuevo coronaviurs, advirtió la OMS el viernes.



"Como todo el mundo, la OMS quiere que se levanten las restricciones. Al mismo tiempo, levantar las restricciones demasiado rápidamente podría conducir a un rebrote mortal. El reflujo (de la pandemia) puede ser tan peligroso como su propagación si no se gestiona de forma adecuada", declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa virtual en Ginebra.