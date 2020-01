OMS pospone para el jueves decisión de declarar emergencia por coronavirus

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que postergó al jueves la decisión sobre declarar o no emergencia internacional por brote de coronavirus.



El Comité de Emergencia, formado por expertos médicos de diversos países (entre ellos epidemiólogos chinos), se reunió hoy durante horas en la sede de la OMS en Ginebra y al no conseguir consensuar la medida, decidió volver a reunirse para seguir debatiendo la posible alerta, anunció su presidente, el francés Didier Houssin.



Mientras Houssin reconoció en rueda de prensa que hubo "división" al 50 por ciento en el Comité a la hora de declarar o no la alerta internacional, mientras el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, argumentó que la cautela responde a que se "toman muy seriamente" el brote y necesitan más información de las autoridades sanitarias chinas.



El director general añadió que un equipo de la OMS continúa trabajando en el foco de la epidemia del coronavirus para seguir investigando.



Los expertos de la organización recordaron que hay evidencias de transmisión del virus entre humanos (lo que hace más rápida su propagación), al igual que en anteriores coronavirus como el SARS o el MERS.



Sólo se han declarado cinco emergencias públicas de salud en la última década: el virus H1 que provocó una pandemia de influenza (2009), el brote de ébola de África Occidental (2013-2016), el resurgimiento de polio en Pakistán (2014), la aparición del virus del Zika (2016) y un rebrote de ébola (2018), esta vez en la República Democrática del Congo.



El virus fue detectado en diciembre en Wuhan, donde viven 11 millones de personas, en un mercado de abastos. En este mercado, se vendían animales salvajes de forma ilegal, declaró el miércoles el director del Centro Nacional de Control y de Prevención de Enfermedades, Gao Fu.



MUERTES POR EL VIRUS DE WUHAN



Un nuevo virus, tipo SRAS, ha matado por el momento a 17 personas y ha infectado a centenares en China, cuyos ciudadanos empiezan además en breve las vacaciones del Año Nuevo Lunar, en las que se producen millones de desplazamientos.



Varios países asiáticos y Estados Unidos pusieron en marcha controles de detección para los pasajeros procedentes de Wuhan, la ciudad china en la que se identificó el epicentro del virus.



ES COMPLETAMENTE NUEVO



Al parecer, el virus pertenece a una cepa desconocida hasta ahora de coronavirus, una familia de patógenos que abarca desde resfriados comunes hasta el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), que mató a 349 personas en China continental y a 299 en Hong Kong, en 2002 y 2003.



Arnaud Fontanet, jefe del departamento de epidemología en el Instituto Pasteur de París, explicó a la AFP que la cepa del virus actual es en un 80% idéntico genéticamente al SRAS.



China compartió el genoma del virus con científicos de otros países.



De momento, se lo ha apodado "2019-nCoV".



SE CONTAGIA ENTRE HUMANOS



La Organización Mundial de la Salud anunció el lunes que cree que la "fuente primaria" del brote es de origen animal y las autoridades de Wuhan indicaron que el centro de la epidemia se encontraba en un mercado de pescado.



Sin embargo, China confirmó más tarde que el virus se contagia entre humanos, sin que tenga que haber ningún contacto con el mercado.



La doctora Nathalie MacDermott, del King's College de Londres, apuntó que el virus podría transmitirse por vía aérea cuando la persona infectada tose o estornuda.



Según apuntó el martes un grupo de médicos de la Universidad de Hong Kong, habría unos 1.343 casos en Wuhan, una cifra similar a la proyección de 1.700 que hizo la semana pasada el Imperial College de Londres.



Ambas estimaciones son mayores a las cifras oficiales.