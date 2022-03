ONU omite señalar a Duarte y Calderón por desapariciones: Cuitláhuac

Al calificarlo de "tapadera", el gobernador Cuitláhuac García Jiménez criticó que en el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que este lunes rindió un informe sobre las desapariciones en México, se ofrezca un minuto de silencio por las víctimas y no se haga justicia.En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, cuestionó al organismo internacional por no señalar a los responsables de estos crímenes, exigiendo que se investigue al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y al exgobernador Javier Duarte de Ocha, pues fue en sus administraciones cuando ocurrieron más desapariciones debido a la estrategia de seguridad implementada."Encuentro muy extraño que en el Comité de la ONU no se digan los nombres de los responsables de esas desapariciones y le digo a ese comité de las Naciones Unidas: ¿les suena Javier Duarte de Ochoa, les suena Zurita, les suena Felipe Calderón?, ¿no le suenan esos personajes? Hasta García Luna debe estar involucrado en solapar esa estrategia de exterminio sin ton ni son", afirmó.García Jiménez les preguntó a los integrantes de este organismo "¿por qué cerraron los ojos tanto tiempo?, ello porque según él durante el periodo en que se dieron esos hechos, no emitieron ningún pronunciamiento"Que bueno que ahora toman el tema, pero que lo tomen bien, que digan que fue en la época de Calderón, aquí en la época de Javier Duarte, que hoy por cierto tiene una orden de aprehensión por desaparición forzada generada en este gobierno, iniciada en el anterior, pero no la quisieron hacer efectiva, no sé porque, y habría que revisarla", ahondó.El titular del Ejecutivo veracruzano aseguró que en una ocasión recibió a un comisionado de esa instancia de la ONU, quién sólo quiso platicar sobre las preguntas que traía y no sobre los responsables de las desapariciones en el Estado, lo que confesó, le molestó."Cuando les dije Oigan estamos muy interesados en el tema porque queremos dar con los culpables, -respondieron- ah no, ése no es tema, así textualmente y me lo dijo el comisionado que venía aquí a Veracruz, me dijo lo único que le quiero preguntar es por qué no se hace con rapidez, por qué no se ha actuado con eficiencia", narró.Insistió que esta comisión "viene de tapadera de los responsables de las desapariciones, al menos esa persona si me dejó esa impresión (...) Sí hay una fecha en Veracruz 2011 y 2009 dónde se implementó una estrategia en el sur del Estado, ¿quién estaba de Presidente en el 2011?, Calderón; ¿Quién estaba de Gobernador?, Javier Duarte, ¿Por qué no dicen eso?.De igual modo, el mandatario pidió que el Comité de Desapariciones de la ONU no simule, sino que vaya a fondo, "porque vinieron nada más con unas preguntas"."Por qué tocan el tema sin buscar culpables, hacen su minuto de silencio sin hacer justicia, sin mencionar siquiera algo en contra de Felipe Calderón, digo para elevarlo a nivel internacional, yo que recuerde en otros casos de desapariciones en el mundo, dicen el gobierno de fulano, porque se consideraba que existía un Estado cómplice, ahora que no, ahora que estamos derribando ese régimen, resulta que ahora sí quieren escuchar, pero porque no escucharon cuando estaba sucediendo, porque no vinieron cuando estaba pasando para detenerlo", refirió una vez más.