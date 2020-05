ONU pide a México continuar la búsqueda de desaparecidos pese a pandemia

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este domingo a las autoridades mexicanas continuar durante la pandemia del coronavirus Covid-19 la búsqueda de las más de 60 mil personas víctimas de desaparición forzada en el país, aunque aplicando las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios.



"En el actual contexto de la pandemia por Covid-19, la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones deben continuar a través de acciones puntuales que no violen las medidas de protección de la salud", expresó en un comunicado el Sistema de las Naciones Unidas en México.



Entre los trabajos que se pueden hacer a pesar del confinamiento, la ONU señaló la actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.



También pidió "respuestas coordinadas y efectivas" entre las autoridades federales y estatales, así como la puesta en marcha de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el sistema nacional de búsqueda de personas y los mecanismos de identificación de cuerpos no reclamados.



Con motivo del Día de la Madre, la ONU aplaudió las tareas de búsqueda que durante años han hecho las madres de víctimas de desaparición forzada en el país e instó a las autoridades y a la sociedad a apoyarlas.



"Las Naciones Unidas en México llaman a la sociedad mexicana a hacer eco de esta movilización acompañando a quienes cada día deben enfrentar obstáculos y riesgos en la búsqueda de sus seres queridos, de la justicia y de la verdad", expresó en el comunicado.



A raíz del confinamiento por el coronavirus, que lleva 3 mil 353 fallecidos y 33 mil 460 contagiados confirmados en el país, no habrá movilizaciones en las calles, pero Naciones Unidas celebró que "se estará haciendo uso de las redes sociales y otras herramientas en línea para movilizarse y mantener la exigencia de búsqueda".



Según la ONU, que citó datos oficiales del Gobierno mexicano, el pasado enero México llevaba registradas 61 mil 637 personas desaparecidas, la mayoría entre 2006 y 2019, además de 37 mil personas fallecidas pendientes de identificar.



De las personas desaparecidas contabilizadas, el 18% son menores de edad, y "aunque no hay datos precisos, se han documentado casos de desaparición de personas migrantes", explicó la ONU.



El Gobierno de México anunció el pasado agosto que dio luz verde al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas participar en la búsqueda de mexicanos desaparecidos en una misión programada para el segundo semestre de 2020.



Este gesto del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador supone una diferencia significativa respecto al gobierno de su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que rechazó en 2013 la visita del organismo.



"El Sistema de las Naciones Unidas en México reconoce la voluntad expresada por el Gobierno y los esfuerzos realizados para dar respuesta a la problemática de las desapariciones y anima a las autoridades a fortalecer este trabajo", expresó Naciones Unidas.



Las desapariciones forzadas en México centraron la atención mundial en 2014 con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que según el Gobierno de Peña Nieto fueron secuestrados y calcinados por el crimen organizado, algo desmentido por expertos forenses, por lo que la actual Administración reabrió la investigación.



Sin embargo, el drama de las desapariciones comenzó en la década de 1960, durante la llamada Guerra Sucia, en la que el Estado persiguió a opositores al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



La guerra militar contra el narcotráfico iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) recrudeció las desapariciones.



Desde ese año, las autoridades han encontrado 4 mil 974 cuerpos en 3 mil 24 fosas clandestinas, la mayoría en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco.