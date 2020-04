OPEP estudia recortar producción de petróleo en 20 millones de barriles: Trump

La OPEP y sus aliados está considerando recortar la producción de petróleo en 20 millones de barriles por día, según un acuerdo para impulsar los precios, dijo el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo país no forma parte del grupo.



Trump destacó que el acuerdo tiene mayor alcance del que se esperaba y ayudará al sector energético a recuperarse del impacto de la pandemia del nuevo coronavirus.



"Al haber estado involucrado en las negociaciones, por decirlo de una forma moderada, la cifra que la OPEP+ está considerando recortar es de 20 millones de bpd, no los 10 de los que generalmente se habla", escribió Trump en Twitter.



"Gracias a todos los que trabajaron conmigo para volver a encaminar esta gran industria, en particular a Rusia y Arabia Saudita", añadió.



Los precios del petróleo se han hundido por la caída de la actividad económica mundial en el marco de la pandemia, así como por la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia.



Los principales productores habían estado trabajando en un pacto desde hace días y el viernes fue anunciado un acuerdo cuando Trump dijo que ayudaría a México, que hasta entonces se resistía a reducir su producción en la medida en que se le pedía.



Los precios del crudo subieron este lunes en Asia pero retrocedieron a medida que los mercados cerraban, pues los inversores temían que el pacto no recortara la producción lo suficiente como para sostener los precios y compensar por la menor demanda.