Opera en Oluta refugio para menores migrantes que viajan solos

Los migrantes menores de edad que son detectados en Coatzacoalcos, ya no se quedan aquí para su cuidado sino que son enviados a un refugio en el municipio de Oluta.



Lo anterior, lo confirmó la directora del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Coatzacoalcos, Lucila Aguilar Manjarrez, quien detalló que esto se hace a través de un trabajo coordinado con diversas autoridades.



Agregó que con anterioridad, estos pequeños eran enviados a la ciudad de Xalapa. Sin embargo, ahora los migrantes no acompañados permanecen en el nuevo refugio para desplazados ubicado en Oluta.



Fue en 2019, cuando fue inaugurada la casa del migrante “Monseñor Guillermo Ranzahuer González”.



El DIF de Coatzacoalcos albergaba a los menores migrantes en “Casamar”, refugio para niños que son víctimas de maltrato y abuso.



"Allá por Acayucan hicieron una casa para niños migrantes, los que llegan a Casamar con nosotros los enviamos allá. Allá está más especializado porque hay quienes tienen que ser trasladados. De aquí no hemos enviado muchos. Este año no. El año pasado sí pero antes los enviabamos a Xalapa", finalizó.