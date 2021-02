Operación Chapultepec, una experiencia no sólo profesional sino humana: enfermera

El acompañamiento a los pacientes antes de morir por COVID-19, el hacer equipo con otro personal del IMSS para arrancar de las manos de la muerte a los enfermos, son algunas de las experiencias que vivió Nancy Leticia Tapia Muñoz, jefa de enfermeras en el Hospital de zona 8 del IMSS, al ser parte de la Operación Chapultepec.



En entrevista destacó que la impulsó a unirse a esta labor la gran necesidad de personal que existía en Ciudad de México por la ola de casos y ayudar a quiénes más requerían de los sacrificios de las enfermeras y enfermeros.



"La experiencia es maravillosa, no sólo es una experiencia profesional sino humana. Estuvimos en el lugar donde nos necesitaban, hicimos lo que nos correspondía. En ningún momento me quise regresar".



Agregó que una de las experiencias más importantes de su vida fue el acompañar a los pacientes que murieron, pues ella pudo estar con estos sus últimos minutos antes de dejar este mundo.



También destacó que pusieron en riesgo su vida, pero valió la pena por salvar la vida de otros pacientes. "Estuve acompañado a los pacientes cuando ya no era posible que siguieran con vida, fue una experiencia importante porque fue una despedida de ellos tranquila y acompañados".



Expresó que el momento más difícil que vivió fue ver a personas cada vez más jóvenes enfermas y muriendo, sin embargo, también tuvo la satisfacción de hacer equipo con sus compañeros de la Ciudad de México, para recuperar y volver a la vida a los pacientes con tan solo la palmopercusión.



En tanto Carlos Mejía Hernández quien es enfermero de profesión, dijo que fue una experiencia inolvidable, pero también fuerte porque extrañaba a sus seres queridos.



"Fui a aprender de mis compañeros de Ciudad de México. El momento más difícil en mi estancia de dos meses, fue ver todos los días los que morían, porque ha fallecido mucha gente, es traumático ver que la gente fallezca por este virus".