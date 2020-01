Operativo Mochila en Veracruz, sólo con aval de padres de familia: SEV

Antes de reactivar los “Operativos Mochila” en el Estado de Veracruz, es prioritario obtener el aval de dicha estrategia con los padres y madres de familia, consideró el secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García.



"Quiero reiterar que vamos en la misma línea que el Presidente de la República y necesitamos el consenso de los padres y madres de familia. Lo primero que vamos a implementar es hablar con los padres, y que los papás revisen qué es lo que tienen los jóvenes en la mochila, (...) como papás tenemos que ver qué es lo que llevan a la escuela", expuso.



A lo anterior, destacó la necesidad de un análisis adicional del Congreso de Veracruz a modo de elaborar un anteproyecto encaminado a legitimar el programa de Mochila Segura.



"Es un tema que platiqué con el Señor Gobernador, que aquí en el Estado tendríamos que hacer una consulta con las madres y padres de familia, (...) quiero reiterar que como madres y padres de familia que somos tenemos que saber qué llevan nuestros hijos a la escuela", reiteró.



Citó una resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el sentido que la revisión de las mochilas representa una agresión a las garantías de los estudiantes.



Por ello, destacó la importancia de que los padres conozcan las rutinas y hábitos de los menores, desde los programas de televisión y el acceso de los niños a las redes sociales.



"Eso es fundamental y es parte de lo que se ha dejado un poco atrás: ver qué es lo que ha estado alimentando a nuestros hijos en nuestras casas, en su ser; violencia (o) educación", expuso.



Refirió que de parte del Congreso del Estado tiene que promoverse una modificación legislativa, además del consenso social de los padres y madres de familia.



"Estaremos trabajando para ver el tipo de consulta y el tipo de consenso con los papás y las mamás y como tal, depende mucho de las zonas, (pues) no es lo mismo la zona urbana que la rural" aclaró.



Lo anterior, tras el incidente con un saldo de tres personas fallecidas en un colegio particular de Torreón, sumado a la activación de un "lapicero-pistola" en un Colegio de Xalapa.



"El Congreso tampoco se va a echar de enemistad a las madres y padres de familia, lo digo como exlegislador. Tú siempre tienes que voltear a ver lo que la mayoría está solicitando, Si los padres están diciendo que el operativo va, yo no creo que los legisladores no lo vayan a aprobar. (Los importante) es que las madres y padres de familia lo soliciten", concluyó.