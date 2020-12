Operativo para decomisar pirotecnia fue en apego a la legalidad: Alcalde de Xalapa

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, señaló que el operativo realizado por la Dirección de Protección Civil y fuerzas de seguridad estatal y federal, se realizó apegado a la legalidad.



El primer edil, lamentó el actuar de los ambulantes, hacia los uniformados e inspectores de PC, pues lo único que se hizo es, decomisar artículos no permitidos en la ciudad.



"A pesar de que ya van varios días en que se han llevado a cabo estos decomisos, nuevamente aparecieron comerciantes vendiendo estos productos que bien saben, están prohibidos. Se procedió con todo lo que nos marca la legalidad, sin embargo, la respuesta de algunos de estos comerciantes fue sumamente violenta, agredieron a nuestro personal de Protección Civil, agredieron nuestros compañeros de seguridad ciudadana".



El munícipe, indicó que hay testigos de la forma violenta en que los ambulantes se dirigieron al personal que realizaba su trabajo.



Durante la sesión ordinaria de cabildo, Rodríguez Herrero, pidió a la población, evitar la compra de pirotecnia, y recordó el incendio en el Mercado Hidalgo en la ciudad de Veracruz, a causa de esta mercancía.



"Es lamentable que a pesar de que se lleva años haciéndoles un exhorto, la gente insista. Quiero hacer un exhorto muy enfático a toda nuestra ciudadanía para que no compré estos productos, no los busque. Estos productos les hacen daño a los animalitos, a las personas con alguna discapacidad".



Asimismo, al informar sobre las actividades del Gobierno Municipal ante la pandemia de COVID-19, el Alcalde aseveró que se dialogó con distintas organizaciones de comerciantes, a quienes se ofreció un espacio debidamente acondicionado para realizar sus actividades, pero un pequeño grupo rechazó las propuestas y de manera irresponsable se ubicó en la calle Victoria, en el Centro, desacatando las instrucciones del Ayuntamiento.



“Debido a ello, desarrollamos un operativo en el lugar, para explicar a la ciudadanía que se trata de una zona de riesgo. Nuestro personal sigue alertando a la gente, pues la prioridad es preservar la salud y la vida de todos: comerciantes y consumidores. También se restringió la circulación en el sitio, entre las calles Clavijero y Revolución", comentó.