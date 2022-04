Operativo Semana Santa cuidará la tranquilidad de vacacionistas en Coatzacoalcos

El operativo de Semana Santa en Coatzacoalcos estará a cargo de 221 elementos de seguridad y más de 50 vehículos entre ambulancias, patrullas, camiones de bomberos y otros.Fue este sábado por la mañana cuando se dio el banderazo de salida del operativo, en la pirámide del malecón costero, donde el alcalde de la ciudad, Amado Cruz Malpica, pidió a la población hacer buen uso de las fuerzas de emergencia."Es necesario que las líneas de emergencia sean utilizadas con responsabilidad y no se repliquen noticias no confirmadas, así habrá una Semana Santa donde todos los seres queridos se podrán sentir seguros y a gusto", dijo.El Alcalde reiteró que con la intención de que no se susciten situaciones que pongan en riesgo a residentes y visitantes, no se permitirá la venta de alcohol en la playa.Son 221 elementos los destinados a la seguridadde la temporada. El operativo se conforma por médicos, enfermeros, camilleros, choferes, proel, comunicaciones, escolta, bomberos, motoristas; así como 7 ambulancias, 5 embarcaciones, 20 camionetas pick up, 17 patrullas, 2 camiones y otros artículos.