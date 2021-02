OPLE buscará ahorrar dinero en Ejercicio Fiscal 2021

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz suspenderá la erogación de recursos en asesorías, consultorías, estudios, investigaciones, congresos, convenciones, exposiciones seminarios, espectáculos culturales, sociales y educativos y todo tipo de foros y eventos análogos.



Esto conforme a los Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto del ente comicial para el Ejercicio Fiscal 2021, aprobados por el Consejo General, los cuales también contemplan privilegiar la realización de reuniones a distancia mediante videoconferencias para reducir viáticos, pasajes y gasolina.



Este documento rector además establece la adquisición o contratación de mobiliario, materiales, suministros y servicios en forma consolidada, incluyendo el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, vales de despensa, medicamentos y seguros sobre bienes.



Privilegia adicionalmente el ahorro de papelería de oficina, incentivando los medios electrónicos; instruye a las áreas del organismo a optimizar la utilización de papelería de uso común y promueve entre el uso racional de material de limpieza, vigilando su uso adecuado y ordena verificar el cumplimiento del horario de trabajo a fin de eficientar el uso de la energía eléctrica.



Los lineamientos instrumentan acciones para la creación, ordenación y clasificación de los bienes no útiles para el organismo o que su mantenimiento genere un gasto mayor a su valor actual en todo lo que no sea esencial para el proceso electoral.



Al respecto, el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, señaló que como responsable de la organización y conducción del proceso electoral, la misión del OPLE Veracruz “es promover la más amplia participación ciudadana y garantizar la equidad, transparencia y la legalidad de la elección”.



Agregó que la prioridad del instituto electoral veracruzano es que la sociedad veracruzana esté siempre representada en las autoridades emanadas de su voto en las urnas y que los gobernantes gocen “de la más notable legitimidad democrática”.



“El OPLE Veracruz está en capacidad de cumplir su responsabilidad para organizar y conducir el proceso electoral y también -para- llevar a cabo aquellas obligaciones constitucionales establecidas”, aseveró Bonilla Bonilla.



Sostuvo que respetar, promover y garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía y los derechos humanos del personal del OPLE, implica no sólo disponer de 242 inmuebles para alojar a los Consejos Distritales y Municipales con las condiciones necesarias de mobiliario y equipamiento técnico y espacio suficiente para las tareas de acopio, escrutinio, cómputo y lo relativo al PREP, sino que estos edificios deben cumplir con condiciones de protección sanitaria para todos los trabajadores, representantes de partidos y organizaciones políticas.