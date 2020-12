OPLE concede protección a diputada Mónica Robles por violencia política

Por violencia política en razón de género en contra de la diputada local de MORENA, Mónica Robles, Barajas, el director del periódico “El Diario de Acayucan, La Voz de la Gente”, José Lorrimer Álvarez Peña, fue acreedor a medidas cautelares.



La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) ordenó al director de ese medio de comunicación abstenerse de dirigirse a la legisladora con notas periodísticas, mensajes o imágenes que contengan insultos, vejaciones o frases denostativas y denigrantes, o cualquier contenido que pretenda descalificar, denigrar o menoscabar la capacidad y habilidades respecto de su persona y encargo.



Y a favor de la agraviada se prolongaron las medidas de protección entre las que destacan que la Secretaría de Seguridad Pública brinde protección provisional a la posible víctima, consistente en la asignación de escolta, para evitar un posible atentado contra la integridad física o su vida, hasta en tanto se garantice la integridad física, psicológica y moral.



Cabe recordar que el pasado 25 de noviembre, Robles Barajas presentó una queja por violencia de género en contra de José Lorrimer Álvarez Peña, al haber publicado “sendas notas” con la llamada “Mónica Robles Perversa” que la vinculan con el narcotráfico y la delincuencia organizada.



En la queja, la legisladora expone:



“Las publicaciones se refieren de manera indubitable a mi imagen y a hechos que denigran y dañan mi moral. Los responsables de la publicación divulgaron dolosamente esas notas bajo premisas que resultan ilegales y parten de una actividad maliciosa del ejercicio de libertad de prensa. La información que se integra a las notas no contiene ninguna fuente o expresión del origen que determine su procedencia; utiliza mi imagen para vincular al contenido de la nota con mi actividad personal y pública, y acredita el dolo con el que se conducen al relacionar el contenido de su publicación con mi persona. La conducta atribuida pone en riesgo a mi persona y familia, pues directamente me relaciona en actividades de narcotráfico y acciones ilegales que podrían conducir a la delincuencia organizada”.



Po ello, los consejeros integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determinaron proporcionar seguridad a la legisladora.



Dentro de las medidas cautelares, también vincularon a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) para que se ponga en contacto con el medio de comunicación y organice campañas de sensibilización respecto al impacto que tiene su opinión e información que difunde ante la ciudadanía.



Así como la importancia del uso de lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio.



La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE deberá realizar las acciones necesarias para impartir cursos y/o talleres de sensibilización al medio de comunicación “Diario de Acayucan, La Voz de la Gente” así como a sus periodistas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.



Mientras que, al Instituto Veracruzano de las Mujeres, al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se les reiteró la solicitud de apoyo institucional, para que, de acuerdo con sus funciones y atribuciones, brinde el asesoramiento y acompañamiento de la posible víctima.