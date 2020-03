OPLE deja en la incertidumbre aprobación de nuevos partidos en Veracruz

El presidente de la asociación civil “Podemos”, Francisco Garrido Sánchez, informó que se podría solicitar la remoción de los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, por omisión e incumplimiento de sus obligaciones.



Durante entrevista, el exdiputado local relató que desde la semana pasada estaba contemplada la sesión del órgano para la aprobación del registro de partidos políticos, entre ellos el de Podemos, sin embargo, sin motivo aparente se cambió la sesión.



“La mañana del día viernes, decidieron cambiar la sesión programada a las 8 de la noche, a la una de la tarde, para poder sesionar y ahí presentaron ellos una propuesta para poder prorrogar por 40 días hábiles las determinaciones de los partidos políticos locales, esto de manera absurda”, expuso.



Criticó que el OPLE quiera esperar una compulsa entre las organizaciones nacionales y estatales, lo que considera irregular porque no está establecido en el reglamento.



Garrido Sánchez explicó que el término para el otorgamiento de registros como partidos políticos vencía este sábado a las 12 de la noche, pero como organización no pueden opinar ante el Consejo General y tampoco se les notifica nada, motivo por el que decidieron iniciar un procedimiento por la vía legal.



En este sentido, dijo que acudieron al OPLE a las 12:01 de este domingo, una vez que culminó el término de 60 días naturales para obtener el registro, pero nadie los recibió.



“Como no había nadie en el Órgano, entonces nos fuimos al Tribunal a interponer un Juicio de Derechos Ciudadanos”, dijo al agregar que acudieron acompañados de un Notario Público, quien certificó que no les dieron ningún informe por parte del Consejo General.



“Estamos trabajando para lograr que jurídicamente en estas etapa, se cumpla la voluntad de los veracruzanos, no podemos permitir que el OPLE sea omiso y no determine lo que para los veracruzanos fue un objetivo ser un partido”, puntualizó.



Y es que decir de Garrido Sánchez, su organización ya cumplió con todos los requisitos para la conformación de partido político estatal, por lo que no saben el por qué el Consejo General del OPLE, prorrogó la fecha a 40 días más, siendo que el término ya venció a las 00:01 horas de este domingo.