OPLE hace efectivo recorte a partidos en Veracruz; se salvaron los nuevos

Este viernes, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó la reducción del 50 por ciento a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y dejó a salvo el financiamiento autorizado a los nuevos 4 partidos locales.



Con las nuevas disposiciones electorales, el financiamiento público se calcula bajo la fórmula del 30% igualitario y 70% proporcional a su votación, sin embargo, tomando en cuenta que los cuatro partidos políticos locales de reciente creación no cuentan con un referente de votación, sólo se distribuyó la cifra correspondiente al 30% que se asigna de manera igualitaria entre ellos.



Cabe recordar que el pasado 30 de junio, el Consejo General del OPLE aprobó el financiamiento a los partidos políticos para el segundo semestre del año por un monto total de 187 millones 355 mil 818 pesos.



A los partidos políticos estatales de reciente creación "TXVER", "Podemos", "Bienestar y Justicia Social" y "Unidad Ciudadana" se les destinaron 3 millones 332 mil 15 pesos, a cada uno, y recibirá 588 mil 391 pesos mensuales.



Al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) correspondían 57 millones 230 mil 682 pesos, de los cuales, cada mes habría de recibir 9 millones 538 mil 447 pesos.



Mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tenía 13 millones 164 mil 514 pesos y de ello, una ministración mensual de 2 millones 194 mil 86 pesos.



Al Partido Acción Nacional correspondían 40 millones 327 mil 947 pesos, de los cuales, mensualmente tendría 6 millones 721 mil 324 pesos; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 23 millones 928 mil 397 pesos y una ministración mensual de 3 millones 988 mil 66 pesos.



Sin embargo, ahora con la disminución del 50% las prerrogativas quedaron por 79 millones 862 mil 592 pesos, de las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:



A MORENA corresponden 25 millones 553 mil 849 presos y una ministración mensual de 5 millones 110 mil 704 pesos.



Al PAN le quedan 18 millones 140 mil 038 pesos y una ministración mensual de 3 millones 628 mil 8 pesos.



PRI, 10 millones 947 mil 253 pesos y cada mes recibirá 2 millones 1189 mil 451 pesos.



PRD, 7 millones 227 mil 700 presos y al mes tendrá una ministración de 1 millón 445 mil 540 pesos y PVEM, 6 millones 226 mil 253 pesos y al mes tendrá 1 millón 245 mil 251 pesos.



Las Asociaciones Políticas Estatales Democráticos Unidos por Veracruz, Unidad y democracia, Vía veracruzana, Fuerza Veracruzana, Ganemos México la Confianza, Alianza Generacional, Democracia e Igualdad Veracruzana, Generando Bienestar 3, Expresión Ciudadana de Veracruz y Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad A.P., recibirán mensualmente 52 mil 889 pesos.



Critican Reforma Electoral



Cabe destacar que las recientes reformas electorales señalan que la reducción del 50% de las prerrogativas a los partidos políticos aplicará a partir del mes de agosto, es decir, desde este sábado.



Estos recortes ocurrieron con el rechazo de los partidos políticos —con excepción de MORENA— y con la aclaración del Consejo General del OPLE de que las inconsistencias en la Reforma Electoral fueron avaladas por los diputados y no por los consejeros electorales.



Al respecto, el consejero presidente del Consejo General del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, dijo tener claro que las inconsistencias de la reforma constitucional en materia electoral, al Código Electoral y a la Ley Orgánica del Municipio Libre se resolverán en los organismos jurisdiccionales.



Los representantes de los partidos políticos coincidieron en señalar que la reducción de las prerrogativas no se cuestiona, sino lo que se pone en el debate es que se aplica una disposición con retroactividad y se violenta el principio de anualidad.



Expusieron el artículo tercero transitorio del Código Electoral señala que esa disposición se deberá aplicar para el proceso electoral 2020-2021, sin embargo, la misma reforma señala que el proceso iniciará la primera semana de enero, por lo que se tiene que acatar hasta el año entrante, “y no aplicarla a raja tabla”.



En defensa de la reforma, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, representante de MORENA aseveró que el recorte a las prerrogativas sigue doliendo a los conservadores (PAN y PRI) que se siguen rasgando las vestiduras y dijo estar dispuesto a darles clases de Derecho Constitucional para que adviertan que no hay irregularidades en las nuevas disposiciones electorales.



A ello, el representante del PRI, Alejandro Sánchez Báez le pidió que las clases de Derecho Constitucional las imparta a los diputados locales para que no sigan cometiendo violaciones al marco legal.



Durante la sesión extraordinaria virtual Bonilla Bonilla aseveró que el OPLE nunca recibió una invitación institucional por parte del Congreso del Estado para el análisis de la reforma electoral.



En ese sentido, reconoció que hay inconsistencias en el principio de anualidad, toda vez que las prerrogativas se asignan anualmente y también pude haber una alteración al principio de retroactividad, sin embargo, insistió que el OPLE solo da cumplimiento a lo que aprobaron los diputados.



En el proyecto que este vienes se aprobó quedó asentado que en caso de que el INE otorgue el registro a cuatro nuevos partidos políticos nacionales, estos tendrán financiamiento local hasta el próximo año.