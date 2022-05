OPLE llama a jóvenes a participar en el Concurso de Ensayo “Democracia es Inclusión”

Con la finalidad de contribuir en la promoción y difusión de los derechos humanos, el principio de igualdad de género, la no discriminación y la importancia de la inclusión social en la democracia, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) organiza el Concurso Estatal de Ensayo “Democracia es Inclusión”.La Comisión Permanente de Igualdad de Género y no Discriminación convoca a los jóvenes veracruzanos de 18 a 29 años de edad a participar y tienen hasta el 16 de este mes de mayo para registrar sus trabajos sobre la importancia de la inclusión social en la democracia.El viernes 27 de este mes se darán a conocer los resultados y el primer lugar recibirá un premio en efectivo de dos mil pesos, el segundo lugar mil 500 pesos y el tercer lugar mil pesos; además, recibirán un reconocimiento y un kit de libros; también se asignarán menciones honoríficas a los trabajos más sobresalientes.La referida Comisión organizadora determinó que la participación en el concurso implica la cesión de derechos de autor, por lo que los ensayos podrán difundirse sin fines de lucro, con el debido reconocimiento de la autoría.Por ello, los tres trabajos premiados serán publicados en el boletín digital del OPLE y en las cuentas de redes sociales.Para evaluar los trabajos se integrará un Jurado Calificador conformado por tres personas de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, igualdad de género, no discriminación y/o en el ámbito político-electoral; su fallo será inapelable.