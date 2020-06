OPLE mantendrá suspensión de actividades hasta el 30 de junio

Debido a que en Veracruz el semáforo epidemiológico está en rojo, los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinaron que no hay condiciones para reanudar las actividades, por lo que decidieron extender la suspensión de laborales hasta el 30 de este mes de junio.



Y la fecha tentativa de regreso será el 1° de julio, aunque queda a reserva de las condiciones sanitarias que en ese momento prevalezcan en la entidad, adelantó Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, representante de MORENA ante el Consejo General del OPLE.



Dijo que ayer miércoles por la tarde, los consejeros sostuvieron una reunión de trabajo para analizar el tema de la reanudación de actividades y al analizar la información proporcionada por la Secretaría de Salud, determinaron que por el momento no es posible regresar a laborar.



Manifestó que se tenía previsto reanudar actividades el 15 de este mes, sin embargo, el plazo de suspensión de actividades se prorroga hasta el día 30.



“La luz roja del semáforo epidemiológico no permite reanudar las actividades en el OPLE; ahora la fecha tentativa es el primero de julio pero está a reserva de las condiciones sanitarias que prevalezcan”.



En ese sentido, expuso que unos días antes al 1° de julio ,los consejeros electorales volverán a sostener una reunión de trabajo para evaluar si en ese momento hay condiciones aptas para reanudar las actividades.



En caso de un regreso a las actividades, dijo que será de manera paulatina y escalonada para el personal del ámbito electoral.



Asimismo, dijo que continúa vigente el acuerdo de suspensión de actividades aprobado el pasado 8 de abril como medida extraordinaria la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas, con motivo de la pandemia COVID-19 y se extienden las medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector público.



Aunado a ello, los cuerpos colegiados del OPLE podrán sesionar vía remota o a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, sólo cuando determinen que se trata de asuntos necesarios, extraordinarios o de urgente resolución.