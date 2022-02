OPLE no dará prorroga a candidatos de elección extraordinaria

El Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, afirmó que en esta ocasión no darán prórroga a los partidos políticos para que registren a sus candidatos a las elecciones extraordinarias en Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.Y es que ante los problemas que se suscitaron en el proceso comicial ordinario 2020-2021, con la inscripción de los contendientes a las 212 Alcaldías y 30 Diputaciones Federales, que obligó al ente a darle más días para cumplir con esta etapa; Bonilla Bonilla aclaró que no se les dará más tiempo del fijado en el calendario."Ya lo dije en una sesión anterior (del Consejo General), no va a haber prórroga por ningún motivo, el día que la agenda electoral establece que es el último día, nosotros hacemos un corte ante Oficialía Electoral, el que apuntó candidatos, apuntó y el que no, se va a quedar fuera", puntualizó.Dijo que él no otorgará prórrogas para el registro de los contrincante a dichas Presidencias Municipales, Sindicaturas Únicas y Regidurías que estarán en dispuesta el día de la jornada electoral, prevista para el 27 de marzo, el cual se haría de manera física y no virtual."Yo creo que ni el sistema informático vamos a utilizar, son cuatro municipios, así que papelito habla, en eso andamos y tengan la tranquilidad y la seguridad que van a salir muy bien las cuatro elecciones", estimó Alejandro Bonilla.Conforme al calendario electoral para los comicios extraordinarios, las precampañas serán del 10 al 19 de febrero, la resolución de las candidaturas será el 8 de marzo, y las campañas del 9 al 23 de marzo.El titular del OPLE dijo que ya está en comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para la vigilancia del proceso extraordinario, precisando que ya envío dos escritos previamente para que la policía cuidara la aplicación de los exámenes a los aspirantes a integrar los Consejos Municipales en esas demarcaciones."Creo que esas cuatro elecciones van a salir muy bien, con mucha tranquilidad, están muy focalizadas, tienen toda la atención del organismo, tienen la atención del Gobierno, de la sociedad y de los medios de comunicación también", auguró.