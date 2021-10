El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, al hacer la asignación de las 20 Diputaciones de Representación Proporcional al Congreso del Estado, no sólo obvió revisar la afiliación efectiva de los actuales legisladores reelectos, también evitó hacerlo con los demás candidatos que fueron registrados por los partidos políticos para acceder a los escaños de mayoría relativa, algo que el Instituto Nacional Electoral (INE), sí realizó a nivel federal.Y es que el Consejo General del INE, el 20 de mayo de 2021, aprobó el acuerdo por el que se determinaba el Partido Político Nacional al que corresponderían los triunfos de Mayoría Relativa que postulaban las coaliciones “Va por México” y “Juntos Hacemos Historia” al Congreso de la Unión, haciendo cambios en las siglas de las fuerzas partidistas que originalmente habían registrado a los contendientes.Esto no fue contemplado por el OPLE Veracruz al hacer la distribución de las curules plurinominales, pues aunado a que omitió verificar la militancia efectiva de la diputada electa por Xalapa, Ana Miriam Farráez, y contabilizarla como diputada del Partido del Trabajo (PT), pese a formar parte de la bancada de MORENA en el actual Congreso Veracruzano; también hizo lo mismo con el próximo diputado por el Distrito 15 Veracruz II, Miguel David Hermida Copado.Ambas omisiones habrían favorecido al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y a que el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), en la Sexagésima Quinta Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín repita en la Sexagésima Sexta, que inicia sus funciones el 5 de noviembre próximo.A Hermida Copado, el OPLE lo ubicó como próximo legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por ser éste quien lo postuló dentro de la coalición opositora con el PAN y el PRD, pese a su pública y notoria militancia panista.Y es que, durante la fase de registro de candidaturas a las Diputaciones locales, el PAN y el tricolor hicieron un enroque en los distritos 14 y 15, con sede en el puerto jarocho; sin embargo, Hermida Copado, quién recientemente participó en la sesión del Consejo Estatal del blanquiazul con mirar a la renovación de su dirigencia estatal, cuenta como legislador por la vía uninominal para el tricolor, aunque no sea su militante.Esto contrasta con lo que sí hizo a nivel federal el Instituto Nacional Electoral (INE), al revisar dicha situación con diversos contendientes; lo anterior para atender lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 27 de abril del año, dentro del expediente SUP-RAP-68/2021, ordenando verificar la militancia efectiva de los diputados de MR para evitar que, a través de los convenios de coalición, los partidos políticos distorsionen las reglas electorales para conseguir más diputados por la vía de representación proporcional.Esto hizo que en el caso de Veracruz la ex candidata perdedora a la Diputación Federal por el Distrito 1 con cabecera Pánuco, Zita Beatriz Pazzi Maza, quien era postulada originalmente por Acción Nacional, se considerara realmente del PRI.Pues tras la revisión de sus padrones de afiliados se encontró que formaba parte de éste desde el 12 de abril de 2018, por lo tanto, si hubiese ganado, su escaño contaba para el tricolor y no para el blanquiazul como originalmente se consideraría.Como este caso, el ente comicial nacional encontró otros 16 casos en todo el país, en ambas alianzas (PAN-PRI-PRD y MORENA-PT-PVEM), por lo que hizo los cambios de siglas respectivos; algo que el OPLE Veracruz no consideró al hacer construir el proyecto de acuerdo de asignación de las Diputaciones Plurinominales, que la noche de este sábado avaló por unanimidad.Cabe recordar que esto ocurrió pese al rechazo de agrupación civiles que protestaron frente a su sede, en el centro de Xalapa, acusando al instituto electoral veracruzano de ser cómplice de violencia política en razón de género al asignar una diputación pluri a Juan Javier Gómez Cazarín, cuando a su decir, legalmente no le corresponde, ya que habría mayor número de hombres en la bancada de MORENA.