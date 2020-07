OPLE no trabaja para políticos o partidos, dice su Consejero Presidente

El Organismo Público Local Electoral tiene que dar resultados a Veracruz porque se debe a los veracruzanos y no a actores políticos o a partidos, aseveró Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del OPLE.



Ante la aprobación unánime de los informes trimestrales de la gestión financiera, expuso que la aplicación transparente de los recursos públicos no es nada especial, al contrario, es la obligación de todo servidor público ejercer el presupuesto con eficiencia y eficacia.



Recordó que para el actual ejercicio fiscal 2020, la Secretaría de Finanzas y Planeación recortó 194 millones de pesos al presupuesto del OPLE y esa medida fue avalada por el Congreso del Estado.



Sin embargo, aun así, con ese recorte se ha trabajado con austeridad y se ha cumplido con los compromisos económicos y administrativos.



Recordó que el OPLE tiene dos entidades fiscalizadoras, la Contraloría Interna, que es una instancia autónoma y el Órgano de Fiscalización Superior y hasta ahora en la revisión de las Cuentas Públicas no han tenido observaciones relevantes.



Dijo que los dos informes trimestrales no se apartan de informar con transparencia y objetividad sobre lo que se está haciendo, pese al recorte presupuestal.



“Nosotros seguiremos en esta tónica de austeridad, eficiencia y de darle resultados a Veracruz, sobre todos a Veracruz, nosotros nos debemos a Veracruz, no nos debemos, por supuesto a ningún actor político, a ningún partido político, hemos mostrado autonomía e independencia en los procesos (electorales) anteriores y lo seguiremos haciendo”.



Agregó que la sociedad veracruzana siempre en todo lo que tenga que ver con temas de recursos económicos, está vigilante para que el dinero se aplique bien por parte de los servidores públicos, “y es lo que estamos haciendo en el OPLE Veracruz”, concluyó.