OPLE ordena a asociación “Expresión Ciudadana de Veracruz” completar requisitos

Luego de obtener su registro como Asociación Política Estatal, “Expresión Ciudadana de Veracruz”, que preside Arturo Juárez Pérez, tiene un plazo de 30 días hábiles para que presente la documentación formal donde acredite que sus actividades políticas continúan en los últimos dos años y otro plazo improrrogable de 30 días para hacer las adecuaciones pertinentes de sus estatutos.



También deberá implementar acciones para dar cumplimiento y formalizar la paridad de género en las designaciones de sus Delegaciones.



El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó que, si bien es cierto que “Expresión Ciudadana de Veracruz” comprobó sus actividades políticas, también consideró conminar a la Asociación para que cumplimente los requisitos y aporte las documentales fehacientes con las que acredite dicho requisito formal.



Se le concedió un plazo de 30 días hábiles que concluye el próximo 17 de ese mes y al fenecer, tiene un plazo de cinco días hábiles para informar al OPLE del cumplimiento.



Respecto a los estatutos de la Asociaciones, el Consejo General del OPLE determinó que no se encuentran debidamente claras y delimitadas las funciones, facultades y obligaciones de sus órganos directivos, así como los procedimientos para su designación, elección o renovación.



También advirtió que no se encuentran establecidas las formalidades y plazos para llevar a cabo las sesiones de sus órganos directivos, así como el quórum necesario para establecer la legalidad de dichos actos, en ese tenor.



Por tal razón, deberá hacer las adecuaciones pertinentes en un plazo improrrogable de 30 días hábiles para efectos de que realice las adecuaciones pertinentes en sus documentos básicos, lo cual, deberá hacerlo del conocimiento a este órgano en un término no mayor a 5 días hábiles, posteriores a que ello ocurra.