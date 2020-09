OPLE ordena a diputado Gómez Cazarín retirar 4 videos de sus redes sociales

Como medida cautelar, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) solicitó a Juan Javier Gómez Cazarín, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, retirar cuatro videos alojados en su red social Facebook, debido a que se actualiza la promoción personalizada del servidor público al difundir obras y acciones del Gobierno estatal.



Sin embargo, determinó no imponer medidas cautelares por la supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña ni solicitarse que se abstenga en el futuro de promocionar su imagen en medios electrónicos.



Durante una sesión virtual, los consejeros integrantes de la referida Comisión desahogaron la queja presentada por Zeferino Tejeda Uscanga, representante propietario de PRI ante el Consejo General del OPLE, que fue radicada en el Procedimiento Especial Sancionador CG/SE/CAMC/PRI/017/2020.



El quejoso señaló que el denunciado publicó videos que contienen mensajes e imágenes en su cuenta personal de la red social Facebook con los que da a conocer obras que se realizan con recursos asignados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, a través de las cuales, desde su perspectiva, está realizando actos anticipados de precampaña o campaña y promoción personalizada, al posicionar su nombre e imagen ante la ciudadanía y población en general; situaciones que ponen en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales que se avecinan ya que el denunciado ha manifestado su interés en participar por un cargo de elección popular.



Por lo que solicitó la imposición de medidas cautelares necesarias para que el denunciado suspenda la presunta promoción de su imagen y su nombre, con la finalidad de evitar un perjuicio irreparable a la equidad en la próxima contienda electoral local. Asimismo, solicita el retiro de la propaganda en medios electrónicos donde aparece el denunciado, en su carácter de diputado local.



Los consejeros coincidieron en imponer la medida cautelar para que el diputado denunciado retire las publicaciones con videos que se encuentran alojados en la red social Facebook que lleva su nombre, pues contienen promoción personalizada, realizada por dicho servidor público, para enaltecerse, o resaltar a las personas titulares del poder ejecutivo federal y estatal, así como al Partido Político MORENA con obras que, en apariencia buen derecho, corresponden a la administración pública.



Y coincidieron en desechar imponer medidas cautelares por actos anticipados de precampaña y campaña y que se abstenga de promocionar su imagen, en virtud de que el elemento subjetivo no se actualiza, es decir no se advierte un llamamiento expreso en contra o a favor de una candidatura o partido político por parte del denunciado.