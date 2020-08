OPLE ordena a Gómez Cazarín retirar videos de redes sociales por promoción política

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) impuso como medida cautelar al diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el retiro de 4 videos alojados en la red social Facebook, por hacer una promoción personalizada que puede influir en el próximo proceso electoral.



La queja fue presentada por Zeferino Tejeda Uscanga, representante del PRI ante el Consejo General del OPLE, el pasado 23 de julio.



Los videos difundidos en la cuenta de Facebook de Gómez Cazarín son alusivos a una juguera en el municipio de Martínez de la Torre, en el cual señala que “el Gobierno trabaja para que este producto llegue hasta la mesa de tu casa”.



Otro video difundido es por una visita al municipio de Amatlán de los Reyes en donde dice “rendir cuentas es mi obligación como diputado el día de hoy estamos aquí en Amatlán comprobando y certificando que las obras que son necesarias para el pueblo han sido realizadas en este nuevo gobierno, los niños ya tienen como ir a los colegios, seguros y confiando la familia de que van a viajar por una carretera diferente a como los gobiernos anteriores la dejaron”.



Los otros dos videos son recorridos por algunas obras carreteras en donde sostiene “venimos a supervisar y a dar banderazo de las obras del nuevo gobierno de la cuarta transformación” y “en gobierno de la cuarta trasformación trabaja, los diputados locales ya no son diputados de oficina, hoy son diputados de todo terreno, hoy los diputados caminan su distrito, hoy los diputados le cumplen al pueblo veracruzano, no más mentiras, hecho no palabras”.



Los consejeros electorales reconocieron que dado que las publicaciones presuntamente se realizaron el 28 de junio; 4, 11 y 16 de julio de este año, no obstante, que a la fecha no esté en transcurso un proceso electoral, sino hasta enero del próximo año, lo cual hace que la promoción personalizada de un servidor público pueda influir en la contienda electoral próxima a efectuarse.



Y le pudiera generar un beneficio o interés que pueda tener relevancia en cuestiones electorales. Por lo cual, con la conducta realizada por parte del diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, misma que pudiera tener incidencia mediata en el próximo proceso electoral, y afectar con ello la equidad en la contienda, pues los mensajes del servidor público perduran en el tiempo, máxime si se están difundiendo en las redes sociales o en medios de comunicación social.



“Esta Comisión determina que se actualiza el elemento temporal de la promoción personalizada del servidor público; no obstante, dado que, en términos de las normas electorales que rigen en el estado de Veracruz, está contemplada la figura de la reelección consecutiva de diputaciones para ejercer el mismo cargo hasta por cuatro periodos”.



Por lo que se determinó procedente el dictado de la medida cautelar solicitada, para el efecto de que Juan Javier Gómez Cazarín, diputado local por el Distrito de San Andrés Tuxtla y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, retire en un término que no podrá exceder de 12 contadas a partir de que reciba la notificación, los videos que se encuentran alojados en la red social Facebook.