OPLE ordena a Sergio Gutiérrez Luna “bajar” video en que aparecen menores de edad

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) ordenó a Sergio Carlos Gutiérrez Luna, diputado federal de MORENA y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, eliminar de su cuenta de Facebook una publicación del 8 de junio en la que hace un uso indebido de la imagen de niñas, niños y adolescentes en propaganda política.Lo anterior se derivó de una queja presentada por Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del PRI ante el Consejo General del OPLE pero sólo por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada; como prueba aportó 10 ligas electrónicas de la plataforma Watch y de Facebook.Sin embargo, en la indagatoria, la Comisión detectó un video en las redes sociales del legislador, que no formaba parte de la queja, en donde se utilizó indebidamente la imagen de menores.Los consejeros electorales integrantes de la referida Comisión Permanente, al desahogar la queja, declararon improcedente adoptar medidas cautelares por no encontrar elementos para ordenar al legislador abstenerse de continuar promocionándose indebidamente.Tampoco encontraron indicios sobre la supuesta comisión de hechos consistentes, actos anticipados de precampaña y campaña y uso de recursos públicos para pedir que retire las publicaciones denunciadas.Pero, en la indagación de las publicaciones, advirtieron un video de Gutiérrez Luna publicado el 8 de junio en el que aparecen cinco menores.El denunciado argumentó que dos de los cinco menores son sus hijos pero no aportó los permisos de los padres o tutores de los tres infantes restantes que aparecen en la publicación denunciada.“En esta publicación, que contiene un video de 48 segundos, aparecen además mis hijos, dos menores (sic) de forma incidental, que no son plenamente identificables. La difusión de las publicaciones en las que, de forma directa o incidental, aparecen mis menores (sic) hijos Sergio y Víctor Gutiérrez Barreras de 4 y 6 años de edad, sin duda alguna conllevan el consentimiento implícito del suscrito y su madre, quienes ejercen la patria potestad sobre los mismos; sin embargo, se anexa al presente el consentimiento por escrito de nuestra parte, así como los documentos que acreditan tal cuestión”, argumentó el legislador morenista.No obstante, a pesar de que el denunciado refirió que las apariciones de los tres menores son incidentales, la Comisión consideró que tales imágenes deben cumplir un proceso de edición, por tanto, se estima que no se tomaron las medidas pertinentes a fin de cubrir los rostros de los mismos u omitir la presencia de éstos, situación que se encuentra categóricamente reglamentada.“Sobre este punto, debe mencionarse que lo anterior resulta de mayor trascendencia en el caso de la difusión realizada en redes sociales, pues la naturaleza de dichos canales de comunicación hace posible que una vez alojada la información en una cuenta pública, ésta siga vigente hasta en tanto quien la administra decida eliminar el mensaje; y por ende, durante el tiempo que se encuentre en la red, la información podrá ser vista por cualquier persona; lo cual podría generar una afectación grave al derecho de los niños, puesto que su imagen o cualquier elemento que los identifique se encontraría expuesto por tiempo indeterminado en la red”, expusieron los consejeros.Por ello, se determinó por unanimidad decretar procedente de oficio la adopción de medida cautelar por cuanto hace al uso indebido de la imagen de niñas, niños o adolescentes en propaganda política, para el efecto de que Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal del Congreso de la Unión, elimine la publicación.También se dio vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, así como al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, toda vez que se advierte la presencia de menores.