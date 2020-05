OPLE ordena al DIF Estatal detener entrega de apoyos por medio de diputados morenistas

Tras interponer el PRD una queja contra Cuitláhuac García Jiménez, funcionarios del DIF Estatal y de los legisladores morenistas, el OPLE ordenó a los diputados locales de Morena que se abstengan de entregar despensas del organismo asistencial, pues violan el artículo 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución de Veracruz.Cabe mencionar que con las pruebas aportadas por el Partido de la Revolución Democrática, el OPLE fundamentó que existen elementos suficientes para determinar que con la entrega de despensas, los legisladores de Morena se promueven de manera personal y con fines de posicionamiento entre el electorado con miras a las elecciones del próximo año, cuando se renovarán las presidencias municipales, así como las diputaciones locales y federales.El ente autónomo también instruyó a los diputados morenistas que no promocionen en redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación la entrega de beneficios de programas sociales.Como se recordará, hace unas semanas se filtró en medios de comunicación un oficio del Ejecutivo estatal en el que se le ordenaba al DIF Estatal dar todo el apoyo a diputados de Morena.Es importante precisar que en las Reglas de Operación de Programas Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares Fríos, no se establece la entrega de esos apoyos por parte de las diputadas y diputados locales, pues no cuentan con estructura logística ni mucho menos con algún padrón de beneficiarios.El Organismo Público Local Electoral indicó que debió hacerlo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal o las dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz, incluso los Ayuntamientos, cosa que no fue así.Por ello, el OPLE ordenó al DIF Estatal entregar apoyos alimentarios en coordinación con las dependencias y entidades públicas del Gobierno del Estado y de los municipios pero sin la participación de los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, pues al ser autónomos, no se encuentran supeditados al Poder Ejecutivo.El Gobierno del Estado, el DIF Estatal y los diputados morenistas estaban afectando los principios constitucionales, como el de la equidad de la contienda electoral.Por ello, el PRD en Veracruz, que representa a la verdadera izquierda, continuará luchando para evitar que la mal llamada Cuarta Transformación siga violando y torciendo las leyes en su beneficio.