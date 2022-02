OPLE organiza elecciones extraordinarias en “horario normal”

Debido a que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) no otorgará a su personal una compensación equivalente a una quincena adicional de salario tabular mensual por el proceso electoral extraordinario en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, los trabajadores gozarán de los 7 días de descanso obligatorio que se atraviesen durante el desarrollo del periodo comicial.El proceso electoral extraordinario para los cuatro municipios inició el 5 de enero de este año con la instalación del Consejo General del OPLE y habrá de concluir el 1° de julio con el inicio de funciones de los Ayuntamientos electos.Y los días de descanso obligatorio para el personal, durante el desarrollo del proceso comicial extraordinario, son el 7 de febrero, que ya se concedió; 21 de marzo, 14 y 15 de abril; y 1, 5 y 10 de mayo.La Junta General Ejecutiva del OPLE explicó que, durante la celebración de un proceso electoral ordinario, cesa el disfrute del derecho humano al descanso con el que cuentan las y los trabajadores del organismo.Y por ello, se otorga una compensación extraordinaria, con lo cual se busca compensar tanto el tiempo como los días de descanso que son pospuestos durante el periodo previamente referido.Sin embargo, al no otorgarse la compensación extraordinaria durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, la carga de trabajo no justifica una extensión al horario de labores, ni el cese al disfrute del derecho humano al descanso, por lo que lo procedente es otorgar a la planta laboral los días de descanso correspondientes.Por lo que del 5 de enero al 1° de julio hay 7 días de descanso obligatorio que disfrutarán los trabajadores, sin embargo, no se dejarán de observar los plazos en los que se debe desahogar cada una de las etapas del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, por lo que cada área deberá prever el cumplimiento de cada actividad dentro del periodo de días hábiles.