OPLE otorga medidas cautelares en favor de Síndica de Acatlán

La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó otorgar medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva, a favor de María Margarita Ortega Hernández, síndica del Ayuntamiento de Acatlán, por hechos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género.Se ordenó al presidente municipal, Aquilino Rodríguez Sánchez; al secretario del Ayuntamiento, Rogelio Contreras Martínez; al tesorero, José Sangabriel Sangabriel; al oficial mayor, Carlos Alfonso Vázquez Mendoza; al titular del Órgano Interno de Control, Pedro Hernández Rendón, y al Regidor primero, Omar Molina Ramírez, abstenerse de anular, restringir, limitar o menoscabar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos electorales de la síndica; y respetar su autoridad al interior del Ayuntamiento y órganos colegiados que integran.Además, se vinculó a la Secretaría de Seguridad Pública para que de manera inmediatamente y sin mayor dilación tomen las medidas necesarias a efecto de brindar el auxilio a la quejosa, la cual no debe ser a través de la Policía Municipal del Acatlán, sino por personal de seguridad pública que no tenga mando en dicho municipio.Los elementos que protegerán a la síndica tienen que estar al mando directo de esta Secretaría, para que tome las medidas necesarias para proteger la integridad y seguridad física de la posible víctima, a fin de que mientras se resuelve el fondo del asunto se encuentre protegida y, en su caso, se evite la posible violencia política por razón de género.La funcionaria municipal, en su escrito de queja, dijo que desde el 1 de enero del 2022 se ha capacitado para el buen desempeño de su encomienda, con la finalidad de realizar oportunamente su trabajo y no incurrir en responsabilidad de ningún tipo.Agregó que en virtud de sus facultades, siempre ha solicitado información a la Tesorería de manera escrita, resultando que gran parte de dicha información no se le entrega en tiempo y forma, tampoco se le deja copia de ella, y el en peor de los casos no se da completa tal información, cuestión que ha sido desgastante para ella.Afirmó que, por instrucciones del Alcalde, el Tesorero le niega todo tipo de Información y documentación necesaria para el buen desempeño de sus funciones.Incluso, expuso que en una sesión de Cabildo el presidente municipal la exhibió al manifestar: “A ver quién le hace caso a esta señora, ya les dije que no se le de ningún tipo de información porque sólo quiere chingar, así que de una vez se termina la sesión, ya que como se dan cuenta la síndica no sabe nada contabilidad y sólo está pregunte y pregunte sobre el uso de los ingresos y gastos”.El Alcalde añadió, “Mago, te recomiendo que tomes un curso de contabilidad para que dejes de estar chingando, y no estés preguntando mucho ya que en las sesiones de Cabildo no es para aclarar tus dudas, por eso se prolongan demasiado, además como tú has estado chingue y chingue con tus oficios, nosotros ya estamos recibiendo asesoría para removerte de tu cargo”.En su narrativa, la Síndica relató lo que el Alcalde agregó: “Además, tengo muchos contactos, te advierto, si sigues chingando va a ver consecuencias”.La edil mencionó que en ese momento todos sus compañeros del Cabildo se rieron e hicieron caso omiso a lo que exponía.“En esta misma sesión, el Regidor Primero, Javier Omar Molina Ramírez, el tesorero, José Sangabriel Sangabriel y alcalde, se dirigieron a mí de una forma intimidante. El Regidor me dijo que iba a ser un desmadre si seguía pidiendo información; el Tesorero apoyado con el Alcalde me dijo de manera muy altanera que yo sólo estoy para vigilar, no para autorizar los pagos, que debía entender eso porque no entendía, que el único que podía autorizar los pagos era el Alcalde y que para qué me pasaba las facturas si no las iba a entender”, agregó la síndica.Por ello, para protección de la síndica, los consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias también vincularon al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) del Estado de Veracruz, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).