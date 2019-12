OPLE podría recibir ampliación presupuestal al iniciar proceso electoral, en noviembre

A pesar de que le fue disminuido su presupuesto para el Ejercicio 2020, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) podría recibir una ampliación presupuestal con la finalidad de que sus funciones sustantivas no se suspendan, confirmó el diputado local Gonzalo Guízar Valladares.



En entrevista, refirió que no se dejará que entre en crisis y con el objeto de no afectar el fortalecimiento de la democracia, que es su función sustantiva, se podrían tomar medidas extraordinarias.



“Hay muchas formas de apoyarlo”, dijo cuando se le cuestionó si habría la posibilidad de entregarle un recurso extraordinario.



No obstante, recordó que la jornada electoral inicia en noviembre del próximo año, dejando entrever que el recurso asignado alcanza suficiente para su operatividad.



Apuntó que el Congreso estará pendiente de las necesidades del OPLE, que ha argumentado que requiere poner en operación los consejos distritales, acto con el que arrancará el proceso electoral.



“Por ningún motivo vamos a permitir que el OPLE se debilite en sus funciones”, reiteró.



Manifestó que aunque tienen razón los organismos autónomos en relación a la inconformidad por el recorte de presupuesto, Guízar Valladares justificó que era necesario darle recursos a la Fiscalía General del Estado (FGE), por ejemplo, porque su funcionamiento correcto significa una tarea sustantiva para los veracruzanos.



En entrevista, el Legislador justificó que el tema de la procuración de justicia es fundamental en estos momentos, por lo que no hubo otra opción más que de mantener el presupuesto a órganos como el IVAI, TEJAV y el OPLE.