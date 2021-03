OPLE registrará apodos de candidatos siempre que no sean “racistas” o “discriminatorios”

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) registrará los apodos de los candidatos que así lo soliciten, siempre y cuando no sean “racistas”, quedando pendientes los criterios bajo los cuales se definirá si un sobrenombre es catalogado como tal.



Así quedó establecido en el Manual para Registro de Candidaturas, aprobado por el Consejo General, en el que también se precisa que no se aceptarán aquellos que hagan referencia a un credo religioso o que sean discriminatorios o intolerantes.



“No se insertará el sobrenombre o hipocorístico que presente elementos alusivos a la religión, racismo o cualquier forma de discriminación o intolerancia”, se sostiene en el documento.



Se detalla además que los apodos o hipocorísticos de los contendientes a las Diputaciones de Mayoría Relativa o a las presidencias municipales, que se podrán incluir en la boleta electoral que usarán los ciudadanos el próximo 6 de junio, no debe contener más de tres palabras o vocablos.



Se establece que el sobrenombre o hipocorístico aparecerá en la boleta en un renglón abajo del nombre completo del candidato con las mismas características de tamaño y tipo de letra; y en ningún momento podrá sustituir su nombre completo.



La solicitud de inclusión, se indica, deberá de realizarse ante el OPLE únicamente en los plazos previstos para el registro de las candidaturas o en su caso al momento de solicitar sustituciones; y deberá ser generada a través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales, anexándose el escrito donde el contendiente donde manifieste que el sobrenombre es por el cual se le conoce o es llamado públicamente.



Se aclara que el apodo o hipocorístico no tendrá valor jurídico y éste no se escribirá en la constancia de mayoría, en caso de resultar electo.



Por último, se enfatiza que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dentro del plazo para la verificación de los requisitos y previo análisis de las solicitudes de apodos, podrá emitir requerimientos si se detecta la inobservancia de los criterios fijados en el manual, a fin de que subsanen los señalamientos.



Cabe recordar que la recepción de las candidaturas se hará para el caso de las Diputaciones del 2 al 15 de abril y para los Ayuntamientos del 1° al 15 de abril.