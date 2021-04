OPLE se reserva el derecho de aprobar o no eventual candidatura de alcalde sancionado

El Organismo Público Local Electoral (OPLE), esperará “el momento procesal oportuno” para determinar si declara o no procedente la eventual candidatura del alcalde con licencia de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, quien fue sancionado por incurrir en Violencia Política en Razón de Género en contra de la regidora cuarta de ese Ayuntamiento, Aracely Tezoco Oltehua.



De esta manera, el Consejo General respondió al representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), David Agustín Jiménez Rojas, quien pidió conocer si dicho edil podía competir para un cargo de elección popular o de representación proporcional en los comicios del 6 de junio.



“De ser el caso (de su registro como candidato), en el momento procesal oportuno, este Consejo General verificará si la candidatura cumple los requisitos de elegibilidad previstos en la ley; una vez que se haya presentado tal candidatura”, se lee en la contestación aprobada por mayoría de votos la noche de este miércoles por el pleno comicial.



Y es que Mezhua Campos no aparece inscrito en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, porque al momento de ser sancionado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no había ordenado al Instituto Nacional Electoral (INE), la aprobación de los lineamientos para la publicación de dicho catálogo, por lo tanto no se hizo obligatoria su inscripción en el mismo.



En la contestación, el OPLE explica que “las conductas desplegadas por el sujeto sancionado dentro del expediente TEV-JDC-942/2019 instruido por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), se suscitaron y fueron sancionadas previo a la reforma del 13 de abril de 2020, esto es en el año 2019, y sus efectos no se prolongaron posterior a la fecha de dicha reforma, por lo que no procede su inclusión en los registros públicos”.



Se detalla que el fallo jurisdiccional local se dio el 4 de junio de 2020, y la Sala Superior ordenó al INE la creación de la lista nacional de infractores el 29 de julio de 2020, “por lo tanto, no era posible hacer un vínculo entre una supuesta obligación de dar vista como un medio para que el registro de infractores pudiera ser conformado adecuadamente”.



Añade que el pleno del TEPJF, al confirmar la sentencia del TEV, no requirió al OPLE la inclusión de la persona sancionada en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.



“No obstante, este Organismo de forma adicional lleva un registro histórico de dicha sentencia y de toda su secuela procesal”, precisa el acuerdo, en el que se reitera que el alcalde de Zongolica, de ser registrado como candidato, “en el momento procesal oportuno este órgano determinará lo conducente, en el presente Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021”.