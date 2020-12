OPLE sí requiere más dinero para 2021; mitad de recursos se va en partidos

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) requiere una ampliación a su presupuesto 2021, pues a pesar de que el Congreso local aprobó mil 61 millones de pesos, son insuficientes, ya que se planteó tomando en cuenta la Reforma Electoral, misma que fue anulada y ahora se requieren más gastos.



El presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, reconoció en sesión de este jueves, que tan sólo la mitad del presupuesto se va en el pago de prerrogativas a partidos políticos, además en plano concreto de la elección se deben conformar los 212 consejos municipales que no se tenían considerados.



De igual manera, expuso que se requieren recursos para material electoral, así como la renta de los locales para los consejos que se deben instalar para este proceso donde los veracruzanos elegirán alcaldes y legisladores locales, así como federales.



A esta situación se agrega que se habían contemplado las prerrogativas con disminución del 50 por ciento y con la anulación de la reforma, ahora se entregarán completas.



“Ahí está la explicación de por qué requerimos esta ampliación, porque insisto, al ya no existir esta reforma electoral, regresa al Código Electoral anterior y eso implica el financiamiento al cien por ciento de los partidos como estaba la fórmula antes de la Reforma, implica instalar los 212 consejos municipales e implica una serie de movimientos diferentes, esa es la razón de esta ampliación presupuestal”, puntualizó.



Explicó que la propuesta de presupuesto que se presentó desde el pasado mes de septiembre no consideró estas acciones, mismas que, con la Reforma Electoral en ese momento, exentaba a la autoridad electoral de estas responsabilidades.