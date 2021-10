OPLE tendría hasta el 4 de noviembre para asignar diputados plurinominales

Aunque dijo esperar que ocurra antes, el representante de MORENA ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, afirmó que éste tiene hasta el 4 de noviembre para asignar las 20 Diputaciones Plurinominales al Congreso del Estado.Al ser cuestionado sobre la demora en la distribución de estos escaños, recordó que hay un criterio que estipula que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es la última instancia en validar los resultados de las elecciones municipales y legislativas de Veracruz."El Consejo General no se podía pronunciar todavía hasta que no se validaran las impugnaciones que algunos partidos presentamos en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en este momento determinó la validez de los cuatro distritos que estaban impugnados, sigue la siguiente instancia que es la Sala Regional, pero por los tiempos, estoy seguro que le va a dar prioridad porque el Congreso debe estar instalado el 5 de noviembre", expresó.Zúñiga Obando mencionó que el 4 de noviembre es la fecha límite para que los magistrados de esta instancia se pronuncien sobre las impugnaciones de cuatro Diputaciones de Mayoría Relativa, y de igual manera el OPLE para hacer la asignación de las curules pluris, aunque sea a última hora de ese día.Sostuvo que aunque el OPLE ya con la confirmación de los resultados en los 30 distritos locales por parte del TEV, puede proceder a distribuirlas; el hecho de que haya recursos en el Tribunal Federal, los votos para cada partido pueden cambiar, en caso de que se anulen casillas."Ahí es donde el OPLE está siendo reservado que hasta que no salga -la decisión de la- Sala Regional", precisó al apuntar que el ente comicial tiene los recursos humanos, jurídicos y materiales para otorgar los escaños de Representación Proporcional a los candidatos de los partidos que les correspondan, "y esperamos que no llegue a tanto y pronto nos convoquen a la sesión en donde se va a validar o se va a calificar".Finalmente, el representante partidista dijo que su partido está de acuerdo con lo que favorezca a la mujer, a los integrantes de la diversidad sexual y con la vanguardia legislativa, estimando que a MORENA le corresponderían cuatro curules por este principio.