OPLE, “testigo de honor” en Acuerdo por la Democracia

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, aclaró que firmó el Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, que convocó el Gobierno Estatal, como “testigo de honor”, ya que como el árbitro de la contienda le corresponde organizar con equidad los comicios del 6 de junio.



“Nos da mucho gusto este Acuerdo por la Democracia 2021, porque lo leemos y algunos aspectos están en la Ley, es muy importante la disposición del Gobierno del Estado y las entidades que lo constituyen, de que estén en el mejor ánimo de que el proceso electoral salga correctamente”, comentó en entrevista desde el Palacio de Gobierno.



Bonilla Bonilla resaltó que en el documento se comprometa a dar apoyo a las autoridades electorales, a garantizar la seguridad pública y a los candidatos, a no utilizar recursos públicos para intervenir en las elecciones.



“Es un buen documento y todo lo que abone a que el proceso electoral salga correctamente, nosotros como OPLE estamos de acuerdo (…) el organismo firma como testigo, no como suscribiente pero por supuesto que lo avalamos, no nada más el del Gobierno del Estado, el de cualquier partido político”, expuso.



El titular del instituto electoral veracruzano descartó que desde el OPLE se planee realizar un exhorto a los partidos políticos o autoridades gubernamentales para garantizar la imparcialidad en los comicios municipales y legislativos, ya que desde su punto de vista no es necesario.



“No tenemos nada previsto (…) nosotros tenemos una comunicación plena con los 14 partidos políticos sentados en la mesa del consejo, todos los días nos reunimos con ellos, platicamos y si hay algo que me da gusto es escuchar a los representantes y a los presidentes de los partidos que confían en el OPLE”, enfatizó.



A decir del funcionario electoral, esto ha sido posible gracias al trabajo que desde el 2015 ha llevado a cabo el pleno comicial para recuperar la credibilidad del árbitro “y no la vamos a perder, vamos a actuar con autonomía, con imparcialidad y con equidad en la contienda”.



Sobre las fuerzas partidistas que se negaron a suscribir el pacto democrático, la tarde de este lunes, señaló que cada una está en su derecho de no hacerlo.