OPLE Veracruz está al límite de la fecha para convocar licitación del PREP

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, reconoció que están en la fecha límite para lanzar la licitación para contratar a la empresa que operará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de lo contrario se correría el riesgo de conseguir quien realice esta tarea.



En sesión extraordinaria urgente, recordó que las elecciones del 6 de junio serán las más grandes de la historia de México, y en todo el país se implementarán 33 PREP, uno por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y uno por cada una de las 32 entidades federativas.



“Estamos a 26 de enero y ya estamos en el límite para sacar la convocatoria para el PREP, si no lo hacemos ya, nos vamos a meter en problemas serios, es un hecho que nosotros no lo vamos a realizar, eso ya está decidido, que lo va a realizar un tercero, pero también es un hecho que hay 32 PREP en el país, más el del INE”, sostuvo.



Durante la discusión de la modificación al Proceso Técnico Operativo (PTO), recordó que son pocas las empresas en el país que están especializadas en el tema, lo que dificulta aún más conseguir a la más idónea.



“Ya no podemos retrasarnos, ya urge que el área administrativa, el Comité de Adquisiciones lleve a cabo el proceso formal que debe realizar y ya lanzar el tema, si no, corremos el riesgo de que al rato no tengamos la empresa que nos haga el PREP, no podemos retrasarnos un sólo día”, insistió Bonilla Bonilla.



El titular del ente comicial veracruzano lo señaló luego de que el integrante del Consejo General, Quintin Antar Dovarganes Escandón, propusiera posponer la discusión del proyecto para analizar más a fondo la cantidad de personas que se tendría que contratar para los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), que se instalarán en los 30 Consejos Distritales y los 212 Consejos Municipales.



Sostuvo que en procesos electorales anteriores, en estas fechas ya se había emitido la convocatoria para designar a la empresa que se encargaría del PREP, “entonces creo que estamos todavía a tiempo y ya justos (…) espero que con la información -aprobada- el día de hoy, ya podamos salir al proceso administrativo, porque vería muy riesgoso prorrogarlo un día más”.



Alejandro Bonilla Bonilla afirmó que el trabajo que realizó la Comisión Temporal del PREP, que derivó en el proyecto de acuerdo, se hizo bien, ya que se investigó con el INE y se definió el personal a contratar.