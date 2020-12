OPLE Veracruz va retrasado con proceso electoral, advierte INE

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz va retrasado con el proceso electoral de 2021, señaló el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña.



Destacó que en otros estados de la República actualmente estos órganos se encuentran en etapa de capacitación, mientras que en Veracruz todavía no han empezado.



“De acuerdo a los últimos reportes que los organismos presentan al INE se informó que existen atrasos con temas relacionados con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), también traían retrasos en emitir las convocatorias para sus órganos desconcentrados, deben de integrar sus Consejos Municipales y Consejos Distritales, en otros municipios van adelantadísimos en la integración de sus órganos”, dijo.



También advirtió que las convocatorias para integrar sus órganos desconcentrados del OPLE, es decir, los Consejos Distritales y Locales, fueron emitidas tardíamente.



Además de Veracruz, Morelos e Hidalgo presentan demora en su organización del proceso electoral, tiempo que electoralmente no se puede recuperar.



Por ello, destacó que están a la espera del siguiente reporte del OPLE para determinar cuál es el avance, sin embargo, también lanzarán un exhorto para acelerar el proceso.



Atenderán violencia de género



Por otra parte, Ruiz Saldaña aseguró que mejorará la atención a las denuncias por violencia política de género, antes o durante las campañas electorales del 2021.



“El INE tomó cartas en el asunto y actualizó su marco normativo interno y aprobamos un nuevo reglamento de quejas y denuncias para atender este tipo de problemática, lo cierto que ya existía pero ahora con la relevancia de atender con tendencia política en razón de género que se hizo un reglamento propio y con ello estaremos en proceso de atender de forma mas rápida este tipo de denuncias”, dijo.



Explicó que se pretende evitar la denigración de la mujer y recordó que quien busque ser candidato a un puesto de elección popular, no podrá tener antecedentes de violencia de género ni familiar ni político.