El Partido de la Revolución Democrática (PRD) adelantó que impugnará la distribución de las diputaciones plurinominales que realizó el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, al considerarla violatoria de la ley, además, no se descarta solicitar la remoción de los consejeros electorales al actuar de manera ilegal e indebida en esta designación.Durante entrevista en su visita a la capital del Estado al evento de capacitación “Construyendo Gobiernos Exitosos”, el dirigente nacional del partido del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva, aseveró que la designación de diputados de representación proporcional en Veracruz se realizó para beneficiar a un partido político.Por ello, adelantó que no se descarta buscar la “remoción” de los consejeros del OPLE de Veracruz, ya que con estas acciones pierden la confianza de la población para futuros procesos.“Ellos están actuando indebidamente y también eso implica responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y la comisión de actos indebidos, de actos ilegales, conlleva también la asunción de responsabilidades que podrían derivar en la remoción, porque entonces se está sentando un precedente de inconfiabilidad (sic) en los procesos que siguen”, señaló.Asimismo, mencionó que se podrían sumar otras fuerzas políticas a la impugnación que preparan.En este sentido, Jesús Zambrano dejó en claro que no están en contra de que se nombre a más mujeres como representantes del Congreso local, sino por el contrario, el problema es que se afecte a otras fuerzas políticas para que el partido MORENA cuente solo con varones como sus legisladores de representación proporcional.Al respecto, recordó a los morenistas veracruzanos que están actuando en contra de lo que tanto promulgan, “no que muy feministas y muy a favor de los derechos de las mujeres?, se quedaron con más hombres en las diputaciones de RP”.Por tanto, dijo que el PRD va a impugnar, no porque no quieran una mujer más en la representación en el Congreso del Estado, ya que ellos contribuyeron con la cuota de género, sino porque la asignación la hicieron para beneficiar a MORENA.“Porque no quisieron que como dicen las disposiciones vigentes constitucionales y legales, que ellos (MORENA) deberían contribuir para lograr la equidad de género en el Congreso del Estado, dejaron que MORENA quedara con puros hombres de representación proporcional y los demás terminaron aportando para completar la cuota de género”, puntualizó.Zambrano Grijalva, reiteró que el OPLE violentó la ley, así como la Constitución por lo que se procederá de acuerdo a los canales legales que la propia ley plantea para este tipo de casos.“Por otras disposiciones que no están acordes con lo que dice la Constitución y la ley, no queremos un mal precedente, si a nosotros al final nos dejan con dos mujeres como fracción parlamentaria, lo celebraré por el hecho de que tengamos dos mujeres, pero la impugnación que acompañaremos junto con otros partidos probablemente, es por la violación de las disposiciones legales y constitucionales por parte del OPLE”, finalizó el líder nacional perredista.